Suomessa vahvasti etabloitunut työvoimanhallinnan edelläkävijä Quinyx sai 50 miljoonan dollarin rahoituksen

30.11.2021 Boston, London, Stockholm, Helsinki



Suomessa vahvasti toimiva ruotsalaislähtöinen Quinyx tarjoaa asiakasyrityksilleen SaaS-pohjaisen työvoimanhallintajärjestelmän, jossa yhdistyvät työvuorojen suunnittelu, työaikakirjaukset, analytiikka, viestintä ja tehtävienhallinta. Suomessa Quinyxillä on 130 yritysasiakasta, joihin lukeutuvat muun muassa Gigantti, Barona Logistiikka, Fimlab, Clas Ohlson, Finnkino, Omaeläinklinikka, Musti ja Mirri, Puuilo, Coor, Partioaitta, Assistor ja Suomalainen kirjakauppa.

Yhtiön kasvu on viimeisen vuoden aikana ollut erittäin suuri. ”Järjestelmämme ei pelkästään optimoi työvoimaa, vaan parantaa myös henkilöstötyytyväisyyttä. Olemmekin otettuja siitä, että ainutlaatuinen kasvupotentiaalimme tunnistetaan ison rahoituksen nimissä. Asiakasyrityksemme saavuttavat Quinyxin avulla kustannussäästöjä sekä myös myynnin kasvua paremman palvelutason kautta. Nämä yhdessä nostavat tietysti liiketoiminnan kannattavuutta”, Quinyxin maajohtaja Paulus Maasalo kertoo.

Etenkin vuorotyöläisten aloilla on viime aikoina koettu suurta työvoimapulaa. Maailmassa on 2,7 miljardia vuorotyöläistä, mikä tarkoittaa lähes 80 % maailman koko työvoimasta. Vuorotyöläisiä ovat esimerkiksi monet terveydenhuollon työntekijät, lähetit, ravintolatyöntekijät ja kaupan alan henkilöstö. ”Tämänpäiväinen uutinen vaikuttaa merkittävästi koko työvoimanhallinnan toimialaan ja heijastuu laajalti vuorotyöpohjaisiin yrityksiin. Tämä rahoituskierros osoittaa sen, että Quinyx on tuotteena ja yrityksenä erittäin hyvässä kunnossa”, Maasalo jatkaa.

”Quinyxin järjestelmä ei tietenkään poista työvoimapulaa, mutta se auttaa työnantajia työvoimanhallinnassa – esimerkiksi vähittäiskaupan sekä majoitus- ja ravintola-alan saralla”, sanoo Michael Brown, tuoreen rahoituskierroksen johtaman Battery Venturesin edustaja. ”Quinyxin kasvupotentiaali on ilmeinen. Seuraamme ilolla, kuinka yhtiö skaalautuu aina vaan isommaksi nykypäivän taloustilanteessa.”

Quinyxin perustaja ja toimitusjohtaja Erik Fjellborg iloitsee mahdollisuudesta innovoida ja laajentua entistäkin nopeammin. ”Pandemia on muuttanut sitä, missä ja milloin työntekijät haluavat tehdä töitä. Koronaan liittyvät rajoitteet ovat tuoneet organisaatioille omat lisähaasteensa. Järjestelmämme ytimessä ovat aina olleet tuntityöläiset ja heidän työnantajansa. Uuden sukupolven teknologiamme ansiosta olemme eturintamassa näillä innovaatioita kaipaavilla markkinoilla. Tämä kaikki tukee missiotamme parantaa miljoonien vuorotyöläisten elämää”, Fjellborg toteaa.



Quinyxillä on toimipisteitä Suomen ja Ruotsin lisäksi Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa ja Australiassa. Yhtiön kansainvälisiä asiakkuuksia ovat muun muassa McDonald’s, Domino’s, Oatly, Well Pharmacy, Maersk, Sysco, Virgin Atlantic, Palace Entertainment, IHG, Rituals, Swarowski, Odeon Cinemas Group ja DHL. Quinyxin taustalla toimii johtavia SaaS-sijoittajia: Alfvén & Didriksson, Battery Ventures ja Zobito.





Tietoa Battery Venturesista



Battery Ventures solmii kumppanuuksia valittujen, oman toimialansa edelläkävijäratkaisuja kehittävien yritysten ja johtoryhmien kanssa. Batteryn kumppanuusyritysten edustamia toimialoja ovat muun muassa ohjelmisto- ja palvelusektori, yritysinfrastruktuuri, verkkokauppa, terveydenhuollon IT sekä teollisuuden teknologia. Vuonna 1983 perustettu Battery tukee kaikissa elinkaaren vaiheissa olevia kumppaneita siemen- ja alkuvaiheen yrityksistä aina kasvu- ja buyout-vaiheen yrityksiin asti. Se tekee investointeja maailmanlaajuisesti kuudesta strategisesta toimipisteestään käsin: Boston, New York sekä Kaliforniassa San Francisco ja Menlo (Yhdysvallat), Herzliya (Israel) ja Lontoo (Iso-Britannia).

Tietoa Alfvén & Didriksonista



Alfvén & Didrikson on kansainväliseen kasvuun tähtäävien yritysten pitkäaikainen ja aktiivinen tukija. Vuodesta 2010 lähtien Alfvén & Didrikson on sijoittanut nopeasti kasvaviin pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin, kuten Trustly-konserniin ja Quinyxiin.