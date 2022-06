Suomi arvioidaan maailman kiinnostavimmaksi terveysteknologian T&K-maaksi, mutta investointeja ei tehdä riittävästi

Terveysteknologiayritysten mukaan Suomi on maailman kiinnostavin maa tutkimus- ja kehittämisinvestoinneille eli T&K-investoinneille. Vetovoimatekijöitä ovat muun muassa korkea koulutus ja osaaminen, pitkälle edennyt digitalisaatio ja maailmanlaajuisesti merkittävä data. Kuitenkin suorien tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien osuus on potentiaaliin verrattuna toistaiseksi erittäin pieni. Terveysteknologian toimialajärjestö Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritykset valmistavat ja jakelevat 80–90% kaikesta Suomessa käytettävistä lääkinnällisistä laitteista. Yritykset työllistävät tällä hetkellä Suomessa noin 5 500 henkilöä. Valtaosa yrityksistä kuuluu konserneihin. Vain 38 % toimialaselvitykseen vastanneista oli Suomessa terveysteknologian T&K-budjetti ja investointeja tehtiin noin 8 miljoonaa euroa. Toimialaselvitys on julkaistu kokonaisuudessaan tänään, 14.6.2022 järjestetyssä Sailab – MedTech Finland ry:n kevätseminaarissa.

Investoinneista elinvoimaa Suomeen Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritysten konsernien yhteenlaskettu liikevaihto on noin 500 miljardia euroa. Yritykset työllistävät globaalilla tasolla arviolta 2 miljoonaa henkilöä. Yritykset panostavat tutkimukseen ja tuotekehitykseen voimakkaasti. Yrityksissä käytetään keskimäärin 8–11 % liikevaihdosta T&K -toimintaan. Suomella olisi nyt erinomainen tilaisuus vahvistaa T&K-toimintaa kehittyvällä toimialalla ja kansainvälisellä kentällä. Suorien investointien ja rahoituksen lisäksi vahva T&K-toiminta ja innovaatioekosysteemi toisivat Suomeen kansainvälistä osaamista ja verkostoja sekä lisäävät työllisyyttä. Suuret yritykset ovat myös erinomainen väylä markkinoille, kuten esimerkiksi Biontech-Pfizer -yhteistyö on osoittanut. Toimialaselvityksen mukaan soteuudistuksen valmistuminen voi merkittävällä tavalla vauhdittaa tilannetta. Sen myötä on uudistettava käytännön toimia ja vahvistettava innovaatioiden markkinoille pääsyä. T&K-toimintaa voidaan vahvistaa hankintaprosessien kehittämisellä ja yhteistyöllä Yritysten mukaan hankintaprosessit eivät tue terveysteknologian innovaatioiden tuomista Suomen markkinoille. Yritykset arvioivat, että halvan hinnan painoarvo hankintapäätöksissä on jopa 80 %. KEINO-verkoston selvityksessä (Innovatiiviset ja kestävät julkiset hankinnat Suomessa 2020) tarkastelluista hankinnoista vain 9 % käytettiin hankintayksikölle uutta menettelyä tai toimintamallia. Vain 5 % hankituista tuotteista/palveluista oli myös markkinoilla uusia tai toi olennaisia parannuksia markkinoilla aiemmin tarjolla olleisiin vaihtoehtoihin. Sailab – MedTech Finland ry:n näkemyksen mukaan terveydenhuollon julkisista hankinnoista pitäisikin 15–20 % korvamerkitä innovatiiviseen hankintaan. T&K-toimintaa voidaan vahvistaa myös yhteistyötä lisäämällä ja käytännön toimia muuttamalla. Valtaosa toimialaselvitykseen vastanneista yrityksistä toteaa, että yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä pitäisi parantaa. Lisäksi yliopistosairaaloiden ja korkeakoulujen osallisuutta ja yhteistyötä yritysten kanssa olisi vahvistettava alueellisesti ja valtakunnallisesti. Yritysten toimintakulttuurin, aikataulujen ja konsernien sisäisen, maakohtaisen kilpailun ymmärtäminen voisi lisätä päätöksentekoon nopeutta ja uudistaa toimintatapoja. Sailab – MedTech Finland ry:n näkemyksen mukaan hyvinvointialueilla on tässäkin merkittävä rooli. Toimialajärjestö haastaakin hyvinvointialueet keskusteluun siitä, kuinka T&K-investoinnit ja terveysteknologian innovaatiot saadaan vahvemmin terveydenhuollon ja potilaiden hyödyksi.

