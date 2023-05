Suomi hakee futsalin EM-kisoja 2026

UEFA hakee järjestäjämaata tammi-helmikuussa 2026 pelattavalle futsalin EM-lopputurnaukselle. Suomen lisäksi kisoja hakevat Latvia, Ranska, Liettua ja Belgia. UEFA:n hallitus tekee päätöksen turnauksen järjestäjämaasta joulukuussa 2023.

– Meillä on maailmanluokan tapahtumaosaamista ja Suomi on edellisten futsalin miesten EM-kisojen puolivälieräjoukkue, mikä antaa vahvan tuen kisahakemuksellemme. Haluamme vahvistaa futsalin kasvua niin Suomessa kuin Euroopassa ja olla tiivis osa kansainvälistä futsalyhteisöä, joten oli meille selkeä päätös olla mukana hakemassa EM-kisoja Suomeen. Olimme hyvin lähellä saada jalkapallon 2025 naisten EM-kisat Pohjoismaihin, ja prosessi antoi meille arvokasta tietoa vahvuuksistamme. Meillä on osaamista, intohimoa ja hyvät olosuhteet järjestää kaikkien aikojen futsalin miesten EM-kisat Suomessa, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti sanoo.

EM-lopputurnaukseen osallistuu 16 joukkuetta, jotka pelaavat neljässä neljän joukkueen lohkossa. Lohkovaiheen jälkeen pelataan puolivälierät, välierät sekä pronssiottelu ja finaali.

UEFA edellyttää järjestäjämaalta kahta hallia, joista toisen katsojakapasiteetti on vähintään 7500 ja toisen vähintään 4500. Suomen ehdotetut pelipaikat ovat Espoon Metro Areena sekä Tampereen Hakametsän jäähalli.

Suomen hakemuksen puolesta puhuvat muun muassa hyvät olosuhteet, futsalin ja miesten futsalmaajoukkueen suosio sekä UEFA:n hyvät kokemukset aiemmin Suomessa järjestetyistä tapahtumista, kuten viime kesän Super Cupista ja vuoden 2018 U19-poikien EM-lopputurnauksesta.

Futsal kiinnostaa suomalaisia – esimerkiksi miesten maajoukkueen MM-karsintojen viimeisin kotiottelu, jossa Suomi isännöi Tanskaa Vantaalla, oli loppuunmyyty. Kotikisat hemmottelisivat futsalyleisöä ja toisivat eurooppalaiset huiput Suomeen ihailtavaksi.

– Futsal Suomessa on jatkuvassa kasvussa ja kiinnostus maajoukkueitamme kohtaan on korkealla. Miesten futsalmaajoukkue on jo osoittanut kuuluvansa Euroopan huipulle. Suomessa olosuhteet mahdollistavat onnistuneen turnauksen järjestämisen niin urheilullisesti kuin yleisönkin kannalta ja pystyisimme tarjoamaan eurooppalaiselle futsalyhteisölle upeat kisat, toteaa futsalin kehityspäällikkö Kirsi Nummela.

Menestystä EM-parketeilla

Futsalin EM-kisat pelattiin viimeksi Hollannissa tammi-helmikuussa 2022. Suomi oli tuolloin ensimmäistä kertaa mukana EM-lopputurnauksessa ja selvisi sensaatiomaisesti aina puolivälieriin saakka, joissa se taipui niukasti turnauksen lopulta voittaneelle Portugalille.

Vuoden 2024 MM-lopputurnauksen karsinnoissa Suomi on edennyt syksyllä pelattavaan Elite Round -vaiheeseen, jonka viisi lohkovoittajaa etenee lopputurnaukseen ja neljä parasta lohkokakkosta jatkaa jatkokarsintoihin.

Myös Suomen alle 19-vuotiaiden poikien futsalmaajoukkue pääsee tekemään arvokisadebyyttinsä, kun joukkue on mukana syyskuussa Kroatiassa pelattavassa futsalin U19-poikien EM-lopputurnauksessa. Suomi voitti karsintalohkonsa maaliskuussa Latviassa ja kohtaa EM-kisojen B-lohkossa Ukrainan, Slovenian ja Italian kahdeksan maan lopputurnauksessa.

