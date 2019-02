Suomi luottaa arjen kokeiluihin Milanon triennaalissa

Aalto-yliopisto houkuttelee yhä enemmän opiskelijoita kaikkialta maailmasta – Yli 6 600 hakemusta Aallon ohjelmiin ja opiskelijayhteisöön 30.1.2019 16:54 | Tiedote

Haku Aalto-yliopiston maisteriohjelmiin päättyi 11. tammikuuta 2019 ja englanninkielisiin kandidaattiohjelmiin 23. tammikuuta 2019. Kokonaisuudessaan 96 hakukohteeseen saapui yhteensä 6 603 hakemusta. ”Aalto-yliopiston sijoitukset ovat parantuneet kansainvälisissä yliopistovertailuissa, esimerkiksi Times Higher Educationin rankingissä. Tietoisuus Aallosta laadukkaana ja houkuttelevana opiskelupaikkana kasvaa jatkuvasti, mistä hyvänä osoituksena on saamiemme hakemusten määrä", toteaa Aalto-yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori Petri Suomala. 3 779 hakemusta maisteriohjelmiin Aalto-yliopiston maisteriohjelmiin saatiin yhteensä 3 779 hakemusta. Näistä 2 108 oli tekniikan, 1 173 taiteen ja muotoilun sekä 498 kauppatieteiden ohjelmiin. Eniten hakijoita houkuttelivat hakukohteet Machine learning, data mining and artificial intelligence, arkkitehtuuri sekä Collaborative and industrial design. Suomen jälkeen seuraavaksi eniten hakemuksia tuli Kiinasta, Intiasta ja Pakistanista. EU-/ETA-m