Suomi savuttomaksi määrätietoisella tupakkapolitiikalla

Suomen ASH ry

Suomen ASH ry (Action on Smoking and Health) on valtakunnallinen kansanterveysjärjestö ja tupakkapolitiikan asiantuntija.

Tavoitteemme on savuton Suomi.

www.suomenash.fi Twitter: @SuomenASH

Slideshare: SuomenASH Instagram: suomenash