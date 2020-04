Suomi törmäsi koronaseinään – Hämeen alueella synkimmät näkymät tällä hetkellä

Lievää optimismia hämäläisyrityksissä 21.4.2020 11:40:22 EEST | Tiedote

Hämeessä kauppakamarien koronakyselyyn vastanneista yrityksistä 44 prosenttia arvioi, että henkilöstön määrä pysyy ennallaan tai kasvaa seuraavien kahden kuukauden aikana. ”Positiivista on, että yritysten henkilöstömäärän vähennystarve ei ole kasvanut. Lisäksi konkurssiriski on vähentynyt alueellamme. Alle 30 prosenttia pitää konkurssia mahdollisena koronaviruksen aiheuttaman tilanteen takia. Nyt tehdyssä kyselyssä on nähtävissä lievää optimismia verrattuna edelliseen maaliskuun lopussa tehtyyn kyselyyn”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.