Suomi turvaa alueellaan olevien venäläisten sotilaiden ja sotavankien hautapaikkojen ja muistomerkkien hoidon – Hautapaikkoihin kohdistuva ilkivalta on tuomittavaa

Malmin Kivikon neuvostosotilaiden hautausmaalla on tehty ilkivaltaa helmikuun lopussa 2023. Asiasta on tehty rikosilmoitus. Aiemmin vastaavaa ilkivaltaa on todettu tapahtuneen joillakin muilla paikkakunnilla Suomen valtion hoidossa olevilla kohteilla. Hautakohteisiin kohdistuva ilkivalta ei ole sallittua, vainajia tulee kunnioittaa Suomen lakien mukaisesti.

Venäläisten sotavainajien hautojen hoito Suomessa perustuu Suomen hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä solmittuun sopimukseen yhteistyöstä toisen maailmansodassa Venäjällä kaatuneiden suomalaisten sotilaiden ja Suomessa kaatuneiden venäläisten (neuvostoliittolaisten) sotilaiden muiston vaalimisesta. Sopimuksen taustalla on Genevessä 12. päivänä elokuuta 1949 tehtyjen yleissopimusten asianomaiset määräykset. Sopimuksen mukaan Venäjän federaation hallitus turvaa vastaavasti Venäjän alueella olevien suomalaisten sotilaiden hautapaikkojen ja muistomerkkien suojelun ja oikeuden niiden säilyttämiseksi.

”Viranomaiset ovat linjanneet, että sotavainajayhteistyötä koskevan Suomen ja Venäjän välisen valtiosopimuksen mukaista toimintaa voidaan jatkaa myös nykytilanteessa. Valtiosopimus on edelleen voimassa ja se velvoittaa Suomen valtion hoitamaan hautoja. Hautapaikkoihin kohdistuva ilkivalta on tuomittavaa. Mikäli hautakohteisiin kohdistuu ilkivaltaa tai muuta epäasiallista toimintaa, asia siirtyy poliisitutkintaan”, kertoo johtaja Anu Liljeström Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Valtionsopimuksen käytännön toimista Suomessa vastaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ja hautojen hoitotehtävää hoitaa Itä-Suomen aluehallintovirasto. Käytännössä Itä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt hoitosopimukset eri tahojen kanssa venäläisten hautapaikkojen ja muistomerkkien hoitamisesta. Kyse on toisen maailmansodan seurauksena Suomessa kaatuneiden venäläisten sotilaiden muiston vaalimisesta. Itä-Suomen aluehallintovirasto myöntää myös valtionavustusta suomalaisten sankari- ja siviilihautausmaiden sekä siirtoväen sankarihautojen hoitamiseen.