SuomiAreenassa tehdään ammatillisista unelmista totta − Osaajapula ja ammattiosaamisen arvostus puhuttavat juuri nyt

Maanantaina 11.7. Raatihuoneenpuiston lavalla kello 15–18 keskustellaan ammatillisista unelmista, ammatillisen koulutuksen vetovoimasta ja osaajapulasta sekä Taitaja2022-tapahtuman vaikuttavuudesta.

Ensimmäisessä keskustelussa pureudumme ammatillisiin unelmiin ja niiden saavuttamiseen. Oman tarinansa kertovat muun muassa toimittaja ja keskustelun juontaja Kirsi Alm-Siira, Porin Ässien valmentaja Karri Kivi ja kansainvälisellä tasolla floristiikan kilpailuissa menestynyt Josefiina Kivero.

Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksesta 2020 näkyy, että ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat ovat tyytyväisiä opintoihinsa, mutta vain 10 % yläkoululaisista on sitä mieltä, että ammatillinen koulutus on erittäin arvostettua. Miten tämä ristiriita saataisiin ratkaistua ja nuoret hakeutumaan entistä useammin ammatilliseen koulutukseen? Entä miten ratkaista työelämän huutava osaajapula? Ministeri Li Anderssonin kanssa asiaa pohtivat koulutuksen ja työelämän asiantuntijat. Ministeri Andersson on tavattavissa myös osastollamme Kansalaistorilla (paikka 8 Kauppatorilla) tiistaina kello 9.30–9.50.

Kolmannessa keskustelussa palaamme vielä kevään Taitaja2022 Pori -tapahtumaan ja luotaamme kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen ja muiden asiantuntijoiden kanssa positiivisia vaikutuksia, joita tapahtumalla oli alueelle.

Keskustelut ja Kansalaistorin osaston järjestävät yhteistyössä Skills Finland, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

Keskustelujen aikataulut ja puhujat maanantaina 11.7. Raatihuoneenpuiston lavalla

Klo 15.00 Ammatilliset unelmat

Karri Kivi, valmentaja / Porin Ässät

Josefiina Kivero, floristikilpailija / WorldSkills 2015 ja EuroSkills 2018

Nina Kauppinen, hoitotyön lehtori, Taitaja2023-palvelupäällikkö / Omnia

Marja Vartiainen, puheenjohtaja / Skills Finland

Klo 16.00 Ammatillisen koulutuksen vetovoima ja osaajapula

Li Andersson, opetusministeri / opetus- ja kulttuuriministeriö

Tuomas Syyrakki, toimialapäällikkö / Würth Oy

Patrik Tanner, tarjoilijakilpailija / Omnia

Jari Multisilta, rehtori, toimitusjohtaja / SAMK

Klo 17.00 Taitaja-tapahtuman vaikuttavuus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, Pori

Tuomas Mäki-Ontto, kilpailupäällikkö / Taitaja2022 Pori

Tuula Antola, koulutuskuntayhtymän johtaja / Omnia, Taitaja2023 Espoo

Tuuli Silvola, leipuri-kondiittorikilpailija / WinNova

Maria Ekroth, toiminnanjohtaja / Skills Finland

Jokaisen keskustelun jälkeen puhujat ottavat mittaa toisistaan leikkimielisessä Taitaja9-kilpailussa. Taitaja9 on yläkoululaisten kilpailu, jonka kautta he voivat tutustua ammatilliseen koulutukseen.

Ammattiosaajien valmistama leikkimökki ilahduttaa pakolaisperheitä

Kansalaistorilta löytyy koko viikon ajan viehättävä leikkimökki, jossa Skills Finlandin, WinNovan ja Omnian edustajat ovat tavattavissa. Leikkimökki on Omnian opiskelijoiden tekemä, ja sitä koristavat kukat tulevat jo valmistuneen opiskelijan puutarhalta.

SuomiAreena-tapahtuman jälkeen leikkimökki lahjoitetaan SPR:n ylläpitämään Porin vastaanottokeskukseen ukrainalaisten ja muiden lapsiperheiden iloksi.