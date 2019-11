Suomussalmen apteekista Vuoden opetusapteekki

Kainuussa sijaitseva Suomussalmen apteekki palkittiin perjantaina Vuoden opetusapteekkina Farmasian Päivillä Helsingissä.

Suomussalmen apteekkiin on aina riittänyt farmasian alan oppilaita, vaikka vajaan 8 000 asukkaan kunta sijaitsee kaukana kasvukeskuksista, Kajaanin ja Kuusamon välimaastossa.

Oppilaiden antaman palautteen perusteella harjoittelu Suomussalmen apteekissa on sujunut erittäin hyvin, mikä on lisännyt heidän intoaan kehittyä ammatissa. Oppilaiden antama kouluarvosana harjoittelujaksoilta on täysi kymppi.

– Ihan sanattomaksi menee, tämä oli meille positiivinen yllätys, kertoo apteekkari Pekka Savolainen.

Apteekki kouluttaa vuosittain 1-2 farmasian oppilasta Itä-Suomen yliopistosta. Useimmat ovat kotoisin Kainuusta tai Oulun suunnalta. Viime vuonna kumpikin apteekin harjoittelijoista oli oman kylän nuoria.

Apteekkari kehuu saaneensa apteekkiin aina osaavia ja reippaita opiskelijoita. Opetusapteekkina toimiminen on ollut hyvä väylä työvoiman rekrytoimiseen.

– Osa oppilaista on saanut meiltä vakituisen työpaikan, hän kertoo.

Pitkä harjoittelu on osa yliopistotutkintoa

Apteekkiharjoittelu on olennainen osa farmaseutin ja proviisorin opintoja. Yliopisto opettaa teorian, mutta kaksi pitkää harjoittelujaksoa apteekissa varmistavat, että opiskelija hallitsee myös käytännön työt, kuten apteekin rutiinit ja tuotevalikoiman.

Suomussalmen apteekissa oppilaat tekevät monipuolisesti kaikkia apteekin työtehtäviä, pääpaino on farmaseuttisessa työssä.

– Meillä on lisäksi oma lääkevalmistustila, jossa valmistetaan itse ex tempore -valmisteina voiteita, liuoksia ja jauheita. Näitä ei enää monessa apteekissa tehdä, apteekkari Savolainen kertoo.

Suomussalmen apteekissa koko työyhteisö osallistuu oppilaiden ohjaamiseen ja perehdyttämiseen. Apteekissa työskentelee apteekkarin lisäksi 13 työntekijää: kaksi proviisoria, seitsemän farmaseuttia ja neljä teknistä.

Tunnustus opiskelijapalautteen perusteella

Vuodesta 1992 lähtien jaettu Vuoden opetusapteekki -tunnustuspalkinto myönnetään vuosittain apteekille, jossa farmaseutin ja proviisorin opintoihin kuuluva harjoittelu on järjestetty esimerkillisellä tavalla.

Palkittava apteekki valitaan opiskelijapalautteen perusteella. Valinnasta päättää koulutusyksikköjen ja apteekkialan järjestöjen edustajista koostuva työryhmä.

Farmaseutin ja proviisorin opintoihin kuuluvan, yhteensä puolen vuoden apteekkiharjoittelun, suorittaa apteekeissa vuosittain noin 600 farmasian opiskelijaa.

Lisätietoja:

Piia Siitonen, yliopistonlehtori, Farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto, piia.siitonen@uef.fi, puh. 040 355 2509

Pekka Savolainen, apteekkari, Suomussalmen apteekki, pekka.savolainen@apteekit.net, puh. 040 582 3533

