Suonenjoen Alko uudistuu

Suonenjoen Alkoa (Rautalammintie 15) lähimmät myymälät palvelevat Leppävirralla (Leppävirrantie 26), Pieksämäellä (Keskuskatu 3), Hankasalmella (Keskustie 35) sekä Kuopion Karttulassa (Kissakuusentie 2 C 21). Koko Alkon 11 000 tuotteen valikoima on saatavilla verkkokaupasta, josta tuotteita voi tilata omaan lähi-Alkoon.

“Uudistamme myymälätilan sekä henkilökuntamme käyttöön tarkoitetut tilat. Uusi myymälä on raikas ja selkeä. Hyllyiltä sekä esillepanoista on helppo löytää tuotteet ostoskoriin”, kertoo palvelujohtaja Mika Kauppinen.

Myyjät auttavat yhdistämään pohjoissavolaiset maut maailman juomatrendeihin

Suonenjoen Alkon valikoima koostuu noin 900 tuotteesta: viinejä on noin 460, panimotuotteita 95, väkeviä 270 ja alkoholittomia reilut 20.

”Yksittäisen Alkon tuotevalikoima vaihtelee paikallisen kysynnän, asiakkaiden toiveiden sekä myymäläkoon mukaan. Toivomme, että asiakkaamme esittävät toiveitaan valikoimaan Alkotoiveella. Se käy kätevästi verkko-osoitteessa alkotoive.fi”, palvelupäällikkö Sisko Kimonen sanoo.

Sama palvelualtis henkilökunta auttaa Suonenjoen uudistetussa myymälässä asiakkaita kuin aiemminkin ja antaa mielellään juomasuosituksia erilaisille ruuille.

”Autamme mielellämme löytämään sopivat juomat paikallisten herkkujen tai vaikkapa syksyisen sienirisoton pariksi”, Kimonen lisää.

Ympäristövastuullinen pakkaus on usein kevyt kantaa

Alkon Vihreä valinta -merkintöjen joukossa on symboli nimeltään Ympäristövastuullinen pakkaus. Merkinnän saadakseen pakkauksen tulee olla ympäristösertifioitu tai alkuperäsertifioitua kierrätysmateriaalia.

”Pohjois-Savossa Vihreän valinnan tuote päätyy asiakkaan ostoskoriin joka kolmannen tuotteen kohdalla. Kun viiniä on tarkoitus säilyttää pitkään, lasinen viinipullo on vaihtoehdoista paras. Suhteellisen pian nautittaville tuotteille sopivat muutkin pakkausmateriaalit”, Sisko Kimonen kertoo.

Juomapakkauksella ja sen valmistamisella on merkittävä osuus juoman hiilijalanjäljestä. Viinillä se on jopa 46 prosenttia tuotteen ympäristövaikutuksista. Alkon tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä pienentää juomapakkausten ilmastovaikutuksia 50 prosentilla verrattuna vuoden 2020 tilanteeseen.

Lisätiedot

Itä-Suomen palvelujohtaja Mika Kauppinen, p. 020 711 5381, mika.kauppinen@alko.fi

Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi