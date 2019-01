Suosikit voittivat NHL:ssä – Pitkävedosta voittoina 750 000 euroa

Suosikkien kantti kesti NHL-kierroksella toissa yönä, ja se merkitsi isoja voittoja Veikkauksen vedonlyöjille. Suurimman voiton nappasi Lahdessa rivinsä pelannut tietäjä, joka kotiutti kymmen kohteen ja satasen rivillään runsaat 69 000 euroa. Yli 2 000 euron pitkävetovoittoja tuli tiistaina kaikkiaan 71 kappaletta (kierros 2/2019) ja pienempiä voittoja niin paljon, että kaikkiaan voittoja maksettiin 750 000 euroa.

Lahtelaisella liikenneasemalla pelannut voittaja valitsi enimmäismäärän kohteita eli kymmenen peliä. Kerroin nousi 696,77:ään, mikä toi tasan 69 677 euron voiton.

- Yö oli meille synkkä, mutta asiakkaillemme valoisa. Voittoja maksettiin kaikkiaan 750 000 euroa. Syynä oli se, että suosikit pitivät NHL:ssä ja näin useat pitkät yhdistelmät toivat voittoja. En muista tällaista NHL-kierrosta ennen tapahtuneen, sanoo kiinteäkertoimisen vedonlyönnin tuotepäällikkö Niko Marttinen ja pyyhkäisee hikeä otsaltaan.

Lahden voittorivi:

8826 Boston–Minnesota 1 (4–0) 1,85

8830 Buffalo–New Jersey 1 (5–0) 2,30

8834 NY Islanders–Carolina 2 (3–4) 2,75

8838 Pittsburgh–Florida 1 (5–1) 1,73

8847 Tampa Bay–Columbus 1 (4–0) 1,75

8851 Washington–Philadelphia 1 (5–3) 1,65

8857 St. Louis–Dallas 2 (1–3) 2,40

8861 Winnipeg–Colorado 1 (7–4) 1,98

8867 Vegas–NY Rangers 1 (4–2) 1,45

8871 San Jose–Edmonton 1 (7–2) 1,73

Rivipanos: 100,00 euroa

Kerroin: 696,77

Voittosumma: 69 677,00 euroa

Lahden voittaja voi nostaa rahansa joko Danske Bankin konttorista tai Veikkauksen pääkonttorista Aku Korhosen tieltä Helsingistä. Jos hän olisi käyttänyt Veikkaus-korttia, voitto olisi automaattisesti jo hänen tilillään.

- Tällaiset voitot ovat harvinaisia, mutta vuosittaisia, ja joskus niitä tulee jopa peräkkäin. Vasta viime viikonloppuna nimittäin nettipelaaja Taipalsaaresta kotiutti yli 100 000 euroa 1,50 euron vedolla, kertoo Niko Marttinen.



NHL on Veikkauksen toiseksi suosituin vedonlyönnin kohdesarja kotoisen jääkiekon Liigan jälkeen ja ennen KHL:ää. KHL:n suosio on kasvanut nopeimmin. Sen pelivaihto on viisinkertaistunut Jokerien liityttyä sarjaan kaudella 2014-2015.