Suosikkietsivät Maria Wernin ja Kristoffer Barkin luonut ruotsalaisdekkaristi Anna Jansson vierailee Helsingin kirjamessuilla lokakuussa

Gotlannin rannikolle huuhtoutuu nuoren miehen ruumis. Maria Wernin on tasapainoiltava aikaavievän rikostutkinnan kanssa samalla, kun hän yrittää huolehtia vakavasti loukkaantuneesta aviomiehestään. Björnin henkilökohtaiset avustajat helpottavat Marian taakkaa kotona, mutta järjestely kaihertaa hänen mieltään. Visbyn poliisilla on vastassaan murhaaja, jonka motiivit ovat keskiaikaiset mutta joka striimaa näytösoikeudenkäyntinsä nettiin. Marian kollegoineen on annettava kaikkensa, jos he aikovat pysäyttää tappajan.

Anna Jansson (s.1958) on yksi Ruotsin suosituimmista dekkaristeista. Maria Wern ja Kristoffer Bark -dekkarien tapahtumat sijoittuvat kirjailijalle tuttuihin maisemiin: tunnelmalliseen Visbyhyn, missä kirjailija on itse varttunut sekä Örebrohon, missä hän työskenteli vuosia sairaanhoitajana ennen menestyksekästä dekkaristin uraansa. Maria Wern -hahmosta on tehty myös tv-sarja.

Anna Jansson: Synnin vartijat

alkuteos Galgbergets väktare

suomentanut Sirkka-Liisa Sjöblom

357 sivua

myös äänikirjana, lukija Krista Putkonen-Örn