Suosittu IT-laitteiden kierrätyspalvelu SEIFFI laajenee – IT-laitteet uusiokäyttöön

Kaapeissa lojuvilla vanhoilla IT-laitteilla on usein vielä arvoa ja käyttöikää jäljellä. Lisäksi ne sisältävät arvokkaita raaka-aineita sekä käyttäjälle tärkeää dataa, joka tulee tuhota asianmukaisesti. Kuva: AdobeStock

Kuluttajilla ja pienyrityksillä on pöytälaatikoissaan valtavat määrät IT-laitteita aina älypuhelimista tietokoneisiin. Maailmanlaajuisesti jopa 505 miljoonaa kannettavaa tietokonetta ja tablettia hävitetään tämän vuoden aikana (Lähde: WEEE Forum). Laitteet sisältävät dataa, joka on syytä tuhota jäljitettävästi. SEIFFI.fi -palvelu tarjoaa helpon ja turvallisen tavan toimittaa uusiokäyttöön itselle tarpeettomiksi jääneet IT-laitteet Postin palvelupisteiden kautta. Koko prosessi on seurattavissa ja asiakas saa itselleen jopa sarjanumerotasoisen raportin datan tuhoamisesta. Ja mikä parasta laitteille pyritään tarjoamaan vielä uusi elämä.

Miksi SEIFFI?

80% IT-laitteiden koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista syntyy tuotannon aikana. Kannettavan tietokoneen valmistukseen kuluu tuhansia litroja vettä ja jätettä syntyy jopa 1200 kiloa. Myös raaka-aineiden hankinta ympäri maailman on ongelmallista; esimerkiksi älypuhelin sisältää yli 80 raaka-ainetta mukaan lukien arvokkaita maametalleja. Kun nykyisten IT-laitteiden käyttöikä maksimoidaan, saamme pienennettyä IT-laitteiden hiilijalanjälkeä merkittävästi.

”Missiomme on maksimoida IT-laitteiden käyttöikä ja näin säästää sekä ympäristöä että yritysten taloutta. IT-laitteet eivät ole kertakäyttötavaraa vaan kunnostamalla laitteita, niitä voidaan käyttää useita kertoja uudestaan”, muistuttaa Inregon Key Account Manager Timo Kauhanen.

Toisena merkittävänä tekijänä palvelun tarpeelle on laitteiden sisältämä data ja sen tuhoaminen jäljitettävästi. Dataa sisältäviä vielä käyttökelpoisia laitteita ei haluta eikä myöskään uskalleta jättää kierrätyspisteisiin, koska niistä ei toimiteta asiakkaalle datan tuhousraporttia.

”Saamamme palautteen perusteella nimenomaan huoli tietoturvasta on muodostunut kynnykseksi datalaitteiden kierrättämisessä. Halusimme edelleen kehittää palvelua siten, että tietoturva huomioidaan ja todennetaan parhaalla mahdollisella tavalla jopa sarjanumerotasolla raportoiden asiakkaalle”, sanoo SER-tuottajayhteisöjen palveluyhtiö Elker Oy:n toimitusjohtaja Sakari Hietala.

Laajentunut SEIFFI tuo ratkaisun sekä ympäristö- että tietoturvaongelmaan. Myös uusiokäyttöön kelpaamattomien laitteiden materiaalit saadaan lähes sataprosenttisesti kierrätettyä raaka-aineiksi Kuusakosken pitkälle kehitettyjen prosessien ansiosta.

Sekä yritykset että kuluttajat voivat palauttaa laitteita

Datalaitteiden kierrätys SEIFFIllä on helppoa, vastuullista ja tietoturvallista niin yrityksille kuin kuluttajille. Palvelu on tehty mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Asiakas tilaa SEIFFI.fi -sivustolta Helposti-koodin maksamalla laitteiden käsittely- ja datatyhjennysmaksun. Hän pakkaa laitteet esimerkiksi vanhaan pahvilaatikkoon ja vie paketin postin automaattiin tai postiin. Laite saapuu Inregon käsittelylaitokselle, jossa laitteen data tyhjennetään, laite testataan, kunnostetaan ja parhaimmillaan toimitetaan uudelleen käyttöön. Asiakas saa datatuhouksesta raportin sähköpostiinsa.

Yritysasiakkaille maksetaan hyvitys toimivista laitteista ja osa laitteiden arvosta lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen asiakkaan näin valitessa.

SEIFFI on Elkerin, Kuusakosken, Inregon ja Postin yhdessä tuottama palvelu IT-laitteiden kierrätykseen ja uusiokäyttöön. www.seiffi.fi