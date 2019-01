Super Bowl käyntiin suomalaisen veden voimin

Suomalainen Vellamo-mineraalivesi on kutsututtu maailman katsotuimpien urheilutapahtumien joukkoon lukeutuvan Super Bowlin avaavan Super Saturday -juhlan viralliseksi vedeksi. Perinteisesti tuhansia VIP-vieraita keräävässä tapahtumassa on mukana useita urheilu- ja viihdemaailman tähtiä ja maailmanluokan huippuesiintyjiä. Vellamon näkyvä mukanaolo tapahtumassa on merkittävä askel heinolalaisen mineraalivesiyhtiön Pohjois-Amerikan markkinoiden avauksessa.

Heinolassa Viikinnäisissä sijaitsevasta syväkaivosta pumpattavan Vellamo-mineraaliveden osallistuminen maailman seuratuimpiin kuuluvan urheilutapahtuman avajaisgaalaan on osa pullottajansa Ice Age Water Oy:n strategiaa viedä suomalaisvesi kansainvälisille vesimarkkinoille eksklusiivisena design-tuotteena.

Viime vuonna lanseerattu ja arvostetun kansainvälisen Pentawards-muotoilupalkinnon jo voittanut Vellamo kutsuttiin Super Bowl -viikonloppuun paitsi makunsa, ainutlaatuisen tarinansa ja myös vesimarkkinalla erottuvan muotoilunsa ansiosta.

USA:n TV-historian perinteisesti katsotuinta tapahtumaa juhlistava Super Saturday kerää miljoonien kuluttajien huomion paikalla olevien supertähtien ja tapahtumasta raportoivan median kautta. Super Saturday -gaalan aiempina esiintyjinä on nähty mm. Red Hot Chili Peppers, Taylor Swift, Katy Perry ja Justin Timberlake. Tämän vuoden Super Saturday -esiintyjistä on julkistettu Foo Fighters ja hip-hop -duo Run the Jewels, joiden konsertin Twitter esittää suorana lähetyksenä.

“Olemme luonnollisesti äärimmäisen innoissamme, että tulimme kutsutuksi näin ainutlaatuiseen tapahtumaan. Vaikka meillä onkin jo kokemusta F1:n VIP-juhlista, on NFL-finaalin Super Saturday meille kaikkien aikojen unelmatapahtuma. On myös hieno nähdä, että mitä tärkeämpi juhla, sitä enemmän maailmalla kiinnitetään huomiota myös siellä tarjottavaan veteen. Super Saturdayn järjestäjät kertoivat haluavansa Vellamoa, koska olivat vaikuttuneita paitsi mausta myös tarinastamme ja pullon ulkonäöstä”, iloitsee Ice Age Waters Oy:n toimitusjohtaja Petteri Ahonen ja jatkaa:

”Tämän tason tapahtumassa aivan kaikki järjestelyt ja yksityiskohdat ovat maailman huippuluokkaa, joten myös me panostamme Vellamon esillepanoon juhlassa. Aiempien vuosien tapahtumista materiaalia nähneenä odotamme todella innolla, että pullomme osuisi jonkin kansainvälisen supertähden somekuvaan. Sellaisella on loppujen lopuksi ihan merkittävää vaikutusta uusien ovien avaukseen kansainvälisillä markkinoilla.”

Supertähtiä kuhiseva Super Saturday -juhla vietetään perinteisesti Super Bowl -finaalin kanssa kiertävässä kolmikerroksisessa tapahtumakompleksissa, joka nousee tänä vuonna Atlantaan. Vellamon uudet 0,75l -kokoiset neliskanttiset lasipullot sijoitetaan noin 7 000 neliömetrin kokoisen juhlatilan jokaiseen VIP-pöytään, juhlatelttaan nousee Vellamon omia promootiopisteitä ja alueella kiertää myös promootiohenkilöitä tarjoilemassa Vellamo-pulloja janoiselle juhlakansalle sekä kannustamalla heitä some-kuviin. Super Bowl pelataan tulevana sunnuntaina Atlantan uudella Mercedes-Benz stadionilla ja NFL-finaalissa kohtaavat New England Patriots ja Los Angeles Rams.

Ice Age Waters on vuonna 2017 perustettu panimoalan toimija, jonka pullottama mineraalivesi pumpataan Heinolan Viikinnäisissä. Ala-Räävelin järven alla sijaitseva Vellamon luonnollinen mineraalivesiesiintymä on laadukkuudessaan ainutlaatuinen koko maailmassa. Esiintymän pienen koon vuoksi Vellamon veden saatavuus on rajoitettua, joten sen kansainvälisesti palkittu pakkaus viestii suomalaisveden eksklusiivisuudesta. Vellamon päämarkkina on tällä hetkellä Pohjois-Amerikka ja kotimaista luonnollista kivennäisvettä on Suomessa saatavilla rajoitetusti. Vellamo Still PET-pullon rinnalle lanseerattiin loppuvuodesta myös Super Saturday -tapahtumassa nyt nähtävä huomiota herättävän tyylikäs lasipullo.