SuPer: Lakko alkaa tiistaina - lakon piirissä ovat ilmoitetut ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt

Hyvinvointiala Hali ry on julkisuudessa toistuvasti väittänyt, että SuPer ei ole rajannut lakon ulkopuolelle akuutin terveyden ja hengen kannalta välttämättömiä työtehtäviä. – Työnantajapuoli ei ole huomautuksista huolimatta lopettanut virheellisten väitteiden kertomista lakon rajaamisesta, toteaa SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola. SuPer on nimenomaisesti todennut valtakunnansovittelijan luona, työnantajaliitto Hali ry:n läsnä ollessa, että rajaamisesta voidaan keskustella, jos työnantaja tai hyvinvointialue eivät pysty varmistamaan potilasturvallisuutta. Yhtään yhteydenottoa lakon rajaamistarpeista ei ole HALI ry:n suunnalta kuitenkaan tullut. SuPer on painottanut, että ensisijainen vastuu asiakas- ja potilasturvallisuudesta myös työtaistelun aikana on työnantajalla, ja viime kädessä vastuu on palveluiden ostajalla, eli hyvinvointialueilla ja kunnilla. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa palveluja tuottavan yksikön johto ja hyvinvointialueen vanhustyön johtavat viranhalti