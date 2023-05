SuPer on antanut lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle – lakkovaroituksen piirissä kohdennetut varhaiskasvatuksen yritykset

Lakkovaroituksen piirissä ovat ilmoitetuissa yksiköissä kaikki työsopimussuhteiset SuPerin jäsenet, joiden työsuhteissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.Lakkovaroituksen piirissä ovat kaikki työpaikat, jotka toimivat alla olevien yritysten alaisuudessa. Kyseisissä lakkokohteissa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä tehtävä työ on lakonalaista työtä.

Norlandia-konserni:

Norlandia Päiväkodit Jyvässeutu Oy

Norlandia Päiväkodit Oy

Tähtipäiväkodit Oy

Norlandia Suomi Oy

Kettulan Päiväkoti Ulvila Oy

Kettulan Päiväkoti Oy

Niiwester Oy

Tenavat Myötätuulessa Oy

Pilke Päiväkodit:

Dibber Early Education Finland Oy

Pilke päiväkodit Oy

Kaunis Kaniini Oy

Päiväkoti Kirsikkapuu Oy

Nummenharjun Päiväkoti Oy

Päiväkoti Hiirulainen Oy

Lasten Päiväkoti Sinikello Oy

Lasten Päiväkoti Omppu Oy

Junior Daycare Oy

Pilke playschool Oy

Junodel Oy

Muksulanmäki Oy

Pilke Valonkatu Oy

Päiväkoti Kotola Oy

The International Childcare & Education Centre Play’n’Learn Oy

Pilke lasten kotihoito Oy

Sivukadun Avopalvelu Oy (Perhepalvelut)

Taiga Child Oy

Pilke Päiväkodit Etelä Oy

Sateenkaari koto Oy

Touhula

Touhula Leikki Oy

Touhulu Ilo Oy

Touhula Nauru Oy

Touhula Hymy Oy

Touhulan Virne Oy

Touhulan Riemu Oy

Touhulan Onni Oy

Touhulan Huvi Oy

Touhulan Hassu Oy

Verkanappulat

Verkanappulat Oy

Apula Oy

Lastentalo Mukulax

Montessori-päiväkoti Aurinkoleijona Oy

Työntekijöiden lakko-oikeus on perusoikeus, joka pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin.

Työehtosopimusneuvottelut päätettiin 28.4. Sote ry:n toimesta. Työnantajapuolella ei ollut valmiutta sopia riittävistä palkankorotuksista, joilla turvattaisiin työntekijöiden saatavuus. Sote ry asetti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaalipalvelualalle 2.5.2023.

– SuPer vaatii samasta työstä samaa palkkaa. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla tehty työ on yhtä arvokasta kuin julkisella sektorilla tehty vastaava työ. Varhaiskasvatuksessa on erittäin suuri henkilöstöpula, joka on korjattava pikaisesti. Alan veto- ja pitovoimaa on parannettava merkittävästi, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola kertoo.

SuPerissa on noin 85 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, p. 050 569 8710

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 5275 085