SuPer on antanut tänään uudet lakkovaroitukset yksityiselle sosiaalipalvelualalle – lakkovaroitusten piirissä ovat ilmoitetut varhaiskasvatuksen yritykset ja lastensuojelun yksiköt

Lakkovaroitus varhaiskasvatukseen

Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.5.2023 klo 00:01 ja perjantain 2.6.2023 klo 23:59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Lakon piiriin kuuluvat alla mainittujen konsernien/yritysten/yritysryhmien/yhteisöjen alaisuudessa Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella työskentelevien työntekijöiden työtehtävät ja toiminnot, jotka kuuluvat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin. Lakon piirissä ovat kaikki työsopimussuhteiset SuPerin jäsenet, joiden työsuhteissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Pilke päiväkodit -konserni

Dibber Early Education Finland Oy

Pilke päiväkodit Oy

Kaunis Kaniini Oy

Päiväkoti Kirsikkapuu Oy

Nummenharjun Päiväkoti Oy

Päiväkoti Hiirulainen Oy

Lasten Päiväkoti Sinikello Oy

Lasten Päiväkoti Omppu Oy

Junior Daycare Oy

Pilke playschool Oy

Junodel Oy

Muksulanmäki Oy

Pilke Valonkatu Oy

Päiväkoti Kotola Oy

The International Childcare & Education Centre Play’n’Learn Oy

Pilke lasten kotihoito Oy

Sivukadun Avopalvelu Oy (Perhepalvelut)

Taiga Child Oy

Pilke Päiväkodit Etelä Oy

Verkanappulat-konserni

Verkanappulat Oy

Apula Oy

Lastentalo Mukulax

Montessori-päiväkoti Aurinkoleijona Oy

Touhula-konserni

Touhula Leikki Oy

Touhula Ilo Oy

Touhula Nauru Oy

Touhula Hymy Oy

Touhula Virne Oy

Touhula Riemu Oy

Touhula Onni Oy

Touhula Huvi Oy

Touhula Hassu Oy

Norlandia-konserni

Norlandia Päiväkodit Jyvässeutu OY

Norlandia Päiväkodit Oy

Tähtipäiväkodit Oy

Norlandia Suomi Oy

Kettulan Päiväkoti Ulvila Oy

Kettulan Päiväkoti Oy

Niiwester Oy

Tenavat Myötätuulessa Oy

Sateenkaari koto Oy

Lakkovaroitus lastensuojeluun

Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.5.2023 klo 00:01 ja lauantain 3.6.2023 klo 23:59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Lakon piiriin kuuluu kaikki seuraavissa lastensuojelun toimipisteissä tehtävä työ, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin. Lakkovaroituksen piirissä ovat ilmoitetuissa yksiköissä kaikki työsopimussuhteiset SuPerin jäsenet, joiden työsuhteissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Työnantaja Työyksikkö Paikkakunta 1 Attendo Oy Attendo Aarnisampo Nurmijärvi 2 Attendo Oy Attendo Pukkila Pukkila 3 Familar Oy Asumispalvelut Uusimaa Helsinki 4 Familar Oy Avopalvelut Uusimaa Helsinki 5 Familar Oy Avopalvelut Varsinais-Suomi Turku 6 Familar Oy Havumäen perheyksikkö Hyvinkää 7 Familar Oy Koppuri Espoo 8 Familar Oy Korentomäki Vantaa 9 Familar Oy Palmukoti Harju Kerava 10 Familar Oy Palmukoti Kannelmäki Helsinki 11 Familar Oy Palmukoti Kerava Kerava 12 Familar Oy Perhehoitopalvelut Uusimaa Helsinki 13 Familar Oy Perhehoitopalvelut Varsinais-Suomi Turku 14 Familar Oy Pienryhmäkoti Hima Tuusula 15 Pienryhmäkoti Arjen Sydän Oy Arjen Sydän Siuntio 16 Humanan Kallio Oy Hirvikallion nuorisokoti Espoo 17 Humanan Kallio Oy Matarin nuorisokoti Vantaa 18 Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy Metsätähti Lohja 19 Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy Niitty- Nummela Vihti 20 Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy Polku - Nummela Vihti 21 Humana Avopalvelut Oy Perhekuntoutusyksikkö – Niittypolku Vihti

Työntekijöiden lakko-oikeus on perusoikeus, joka pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin.

– Vastuu asiakas- ja potilasturvallisuudesta työtaistelun aikana on työnantajalla, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola sanoo. – Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (8 § 2 mom.) edellyttää, että hyvinvointialueella on oltava riittävä osaaminen, toimintakyky ja valmius vastata sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja sen on huolehdittava asukkaidensa palvelutarpeen mukaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta kaikissa tilanteissa. Viime kädessä asiakkaat on siirrettävä hyvinvointialueen hoidettavaksi.

– Palvelujen saatavuuden turvaamiseksi on myös yksityisellä sektorilla huolehdittava koulutetun hoitohenkilöstön saatavuudesta. Työntekijöiden pito- ja vetovoima yksityisellä sosiaalipalvelualalla on todella heikko. Palkkaero julkisen ja yksityisen sektorin välillä on kurottava umpeen, jotta yksityinen sektori pysyy myös jatkossa yhtenä vaihtoehtoisena palveluntarjoajana, Parkkola muistuttaa.

SuPer asetti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko yksityiselle sosiaalipalvelualalle 2.5.2023 ja ilmoitti 16.5. kiellon jatkumisesta kahdella viikolla. SuPer on tänään annettujen lakkovaroitusten lisäksi antanut 4.5. kaksi lakkovaroitusta yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lakkovaroitusten piirissä ovat aikaisemmin ilmoitetut ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt ja ilmoitetut varhaiskasvatuksen yritykset. Näiden lakkojen on ilmoitettu alkavan 23.5.2023 klo 00:01.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. SuPer on suurin yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöitä edustava ammattiliitto.

Lisätietoja:



SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, p. 050 569 8710

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 5275 085