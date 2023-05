SuPer: Sote ry on antanut lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle – lakkovaroituksen piirissä kohdennetut ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt

Lakkovaroitus annettiin, koska Hyvinvointiala HALI ry ei ole valmis pitämään kiinni aiemmin sovitusta kirjauksesta, joka koskee palkkaeron pienentämistä julkiseen sektoriin nähden.

Lakkovaroituksen piirissä ovat ilmoitetuissa yksiköissä kaikki Sote ry:n (SuPer, Tehy, Erto) jäsenet, joiden työsuhteissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Kyseisissä lakkokohteissa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä tehtävä työ on lakonalaista työtä.

Lakkokohteet Attendo 247 Oy Attendo Kaisla Sysmä Attendo 247 Oy Attendo Kehräämökoti Orimattila Attendo Oy Attendo Kilpiäinen Lahti Attendo Oy Attendo Ruusuvuori Tampere Attendo Oy Attendo Villa Tavastia Hämeenlinna Attendo Oy Attendo Kyröskoski Hämeenkyrö Attendo Villa Stella Oy Attendo Kotisalo Hartola Esperi Care Oy Esperi Hoivakoti Villa Niemi Nokia Esperi Care Oy Esperi Hoivakoti Teerimäki Hämeenlinna Esperi Care Oy Esperi Hoivakoti Pakari Punkalaidun Gerocare Oy Esperi Hoivakoti Pikonlinna Kangasala Gerocare Oy Esperi Hoivakoti Honkalinna Kangasala Palvelukoti Sylvianna Oy Esperi Hoivakoti Sylvianna Kangasala Hoivia Oy Hoivapalvelukeskus Hoivia Hämeenlinna Palvelutähti Oy Esperi Hoivakoti Reikonlinna Urjala Hoiva Mehiläinen Oy Mainiokoti Lähdeniitty Nokia Mainiokodit Hoiva Oy Mainiokoti Kultakaari Lahti Mehiläinen Hoivapalvelut Oy Mainiokoti Ilonkaari Tampere Mehiläinen Hoivapalvelut Oy Mainiokoti Larin Kyösti Hämeenlinna Mehiläinen Hoivapalvelut Oy Mainiokoti Vilja Hollola Ikipihlaja Sofianhovi Oy Ikipihlaja Sarahelmi Mänttä-Vilppula Pihlajalinna Terveys Oy Ikipihlaja Anne Sastamala Mäntänvuoren Terveys Oy Punatulkun palvelukeskus Mänttä-Vilppula Mäntänvuoren Terveys Oy Sarapihan palvelukeskus Mänttä-Vilppula Kolmostien Terveys Oy Rauhalan palvelukeskus Parkano Kolmostien Terveys Oy Rantakodon palvelukeskus Parkano

Työntekijöiden lakko-oikeus on perusoikeus, joka pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin.

Potilasturvallisuus lakon aikana

Mikäli yksityinen työnantaja ei kykene omilla ratkaisuillaan turvaamaan asiakas- ja potilasturvallisuutta, on hyvinvointialueella lainsäädäntöön perustuva velvollisuus turvata asiakas- ja potilasturvallisuus. Hyvinvointialue voi esimerkiksi ottaa toiminnot toimipisteessä haltuunsa, mikäli asiakas- ja potilasturvallisuus sitä edellyttää. Hyvinvointialue voi myös siirtää asiakkaat tarvittaessa omiin toimipisteisiinsä.

Työehtosopimusneuvottelut päätettiin 28.4. Sote ry:n toimesta. Työnantajapuolella ei ollut valmiutta sopia riittävistä palkankorotuksista, joilla turvattaisiin työntekijöiden saatavuus työvoimapulan kurittamalla toimialalla. Sote ry asetti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaalipalvelualalle 2.5.2023.

– Hoivapalveluja on ulkoistettu merkittävästi, mutta hyvinvointialueet vastaavat palvelujen järjestämisestä. Palvelujen saatavuuden turvaamiseksi on myös yksityisellä sektorilla huolehdittava koulutetun henkilöstön saatavuudesta. Jos työntekijät siirtyvät julkiselle sektorille, ei yksityinen sektori voi enää tuottaa palveluita. Palkkaero julkisen ja yksityisen sektorin välillä on kurottava umpeen, jotta myös yksityinen sektori pysyy toimivana ja vetovoimaisena työpaikkana, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola muistuttaa.

SuPer kuuluu neuvottelujärjestö Sote ry:hyn, joka neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa. Sote ry:hyn kuuluvat myös Tehy ja ERTO. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa. SuPer on suurin yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöitä edustava ammattiliitto.

