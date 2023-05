SuPer: Sote ry on antanut lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle – lakkovaroituksen piirissä ovat ilmoitetut ympärivuorokautisen palveluasumisen ja/tai palveluasumisen yksiköt

Yksityisen sosiaalipalvelualan henkilöstöä edustavat SuPer, Tehy ja Erto (Sote ry) ovat antaneet tänään lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lakkovaroituksen piirissä ovat ilmoitetut ympärivuorokautisen palveluasumisen ja/tai palveluasumisen yksiköt.

Lakko alkaa torstaina 1.6.2023 klo 00.01 ja koskee lakon aikana alkavia työvuoroja. Lakko päättyy lauantaina 3.6.2023 klo 23.59.

Lakon piirissä ovat ilmoitetuissa yksiköissä kaikki Sote ry:n (SuPer, Tehy, Erto) jäsenet, joiden työsuhteissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Kyseisissä lakkokohteissa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä tehtävä työ on lakonalaista työtä.

TYÖNANTAJA TYÖYKSIKKÖ PAIKKAKUNTA 1 Kivipuiston Palvelukoti Oy Esperi Palvelukoti Kivipuisto Järvenpää 2 Esperi Care Oy Esperi Hoivakoti Brahe Turku 3 Esperi Care Oy Esperi Hoivakoti Pietari Turku 4 Esperi Care Oy Esperi Hoivapalvelukeskus Tilkka Helsinki 5 Olivia-yhtiöt Oy Esperi Hoivakoti Oskar Kaarina 6 Saga Care Finland Oy Saga Palvelutalo Kaskenniitty Turku 7 Saga Care Finland Oy Saga Kaskenpuisto Turku 8 Saga Care Finland Oy Saga Palvelutalo Munkkiniemi Helsinki 9 Esperi Care Oy Esperi Hoivakoti Tiilipuisto Salo 10 Esperi Care Oy Esperi Hoivakoti Merivuokko Uusikaupunki 11 Esperi Care Oy Esperi Hoivakoti Kerava Kerava 12 Esperi Care Oy Esperi Kiltakallio Espoo Espoo 13 Validia Oy Turun Validia-talo Turku 14 Validia Oy Hirvensalon Validia-talo Turku 15 Validia Oy Vasaramäen Validia-talo Turku 16 Validia Oy Samppalinnan Validia-asunnot Turku 17 Mehiläinen Hoivapalvelut Oy Mainiokoti Valssi Karkkila 18 Mainiokodit Hoiva Oy Mainiokoti Sinivuokko Hyvinkää 19 Mehiläinen Hoivapalvelut Oy Mainiokoti Maaria Turku 20 Mehiläinen Hoivapalvelut Oy Mainiokoti Aurora Turku 21 Mehiläinen Hoivapalvelut Oy Mainiokoti Tanhu Vantaa 22 Hoiva Mehiläinen Oy Ykköskoti Hiidenpelto Vihti 23 Mainiokodit Hoiva Oy Mainiokoti Pohjantähti Salo 24 Mehiläinen Hoivapalvelut Oy Mainiokoti Mäntykoto Hyvinkää 25 Mainiokodit Hoiva Oy Mainiokoti Martinlähde Hyvinkää 26 Hoiva Mehiläinen Oy Ykköskoti Ketunkallio Uusikaupunki 27 Hoiva Mehiläinen Oy Ykköskoti Salmenkallio Uusikaupunki 28 Hoiva Mehiläinen Oy Mainiokoti Raisiontori Raisio

Työntekijöiden lakko-oikeus on perusoikeus, joka pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin.

Asiakas- ja potilasturvallisuus lakon aikana

Vastuu asiakas- ja potilasturvallisuudesta työtaistelun aikana on työnantajalla. Lainsäädännössä palveluntuottajille (työnantaja) asetettuja velvoitteita koskien esimerkiksi mitoitusta tulee noudattaa myös työtaistelun aikana. Mikäli yksityinen työnantaja ei kykene omilla ratkaisuillaan turvaamaan asiakas- ja potilasturvallisuutta, on hyvinvointialueella lainsäädäntöön perustuva velvollisuus turvata asiakas- ja potilasturvallisuus. Viime kädessä asiakkaat on siirrettävä hyvinvointialueen hoidettavaksi.

– Palkkaero julkisen ja yksityisen sektorin välillä on kurottava umpeen, jotta yksityinen sektori pysyy myös jatkossa yhtenä vaihtoehtoisena palveluntarjoajana. Työ on tärkeää ja mielekästä, mutta yksityisen sosiaalipalvelualan olosuhteet ja palkkataso eivät houkuttele työntekijöitä jäämään. Työ ei hoitoalalta lopu, joten reiluilla palkankorotuksilla voidaan estää joukkopako julkiselle sektorille ja muille aloille, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola kertoo.

SuPer asetti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko yksityiselle sosiaalipalvelualalle 2.5.2023 ja ilmoitti 16.5. kiellon jatkumisesta kahdella viikolla. SuPer on tänään annetun lakkovaroituksen lisäksi antanut 4.5. lakkovaroitukset yksityiselle sosiaalipalvelualalle ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ja varhaiskasvatukseen sekä 16.5. varhaiskasvatukseen ja lastensuojeluun. Lakkojen piirissä ovat ilmoitetut työpaikat ja yritykset. Ensimmäiset lakot ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja varhaiskasvatuksessa alkavat 23.5. klo 00:01, jos ratkaisuun ei päästä.

SuPer kuuluu neuvottelujärjestö Sote ry:hyn, joka neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa. SuPer on suurin yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöitä edustava ammattiliitto.

Lisätietoja:

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, p. 050 569 8710

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 5275 085