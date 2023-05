SuPer: Yksityisen sosiaalipalvelualan lakot laajenevat ilmoitettuihin lastensuojelun yksiköihin keskiviikkona

Lakon piiriin kuuluu kaikki seuraavissa lastensuojelun toimipisteissä tehtävä työ, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin. Lakkovaroituksen piirissä ovat ilmoitetuissa yksiköissä kaikki työsopimussuhteiset SuPerin jäsenet, joiden työsuhteissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Työnantaja Työyksikkö Paikkakunta:



Attendo Oy, Attendo Aarnisampo, Nurmijärvi

Attendo Oy, Attendo Pukkila, Pukkila

Familar Oy, Asumispalvelut Uusimaa, Helsinki

Familar Oy, Avopalvelut Uusimaa, Helsinki

Familar Oy, Avopalvelut Varsinais-Suomi, Turku

Familar Oy, Havumäen perheyksikkö, Hyvinkää

Familar Oy, Koppuri, Espoo

Familar Oy, Korentomäki, Vantaa

Familar Oy, Palmukoti Harju, Kerava

Familar Oy, Palmukoti Kannelmäki, Helsinki

Familar Oy, Palmukoti Kerava, Kerava

Familar Oy, Perhehoitopalvelut Uusimaa, Helsinki

Familar Oy, Perhehoitopalvelut Varsinais-Suomi, Turku

Familar Oy, Pienryhmäkoti Hima, Tuusula

Pienryhmäkoti Arjen Sydän Oy, Arjen Sydän, Siuntio

Humanan Kallio Oy, Hirvikallion nuorisokoti, Espoo

Humanan Kallio Oy, Matarin nuorisokoti, Vantaa

Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy, Metsätähti, Lohja

Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy, Niitty - Nummela, Vihti

Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy, Polku - Nummela, Vihti

Humana Avopalvelut Oy, Perhekuntoutusyksikkö - Niittypolku, Vihti

Työntekijöiden lakko-oikeus on perusoikeus, joka pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (8 § 2 mom.) edellyttää, että hyvinvointialueella on oltava riittävä osaaminen, toimintakyky ja valmius vastata sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja sen on huolehdittava asukkaidensa palvelutarpeen mukaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta kaikissa tilanteissa.



Lastensuojeluyksiköiden lisäksi lakko alkaa myös ilmoitetuissa varhaiskasvatuksen yrityksissä keskiviikkona 31.5.2023 klo 00:01. SuPer on lisäksi antanut 17.5. lakkovaroituksen, jonka piirissä on aikaisemmin ilmoitetut palveluasumisen tai ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt. Annetun varoituksen mukaisesti lakko alkaisi näissä yksiköissä torstaina 1.6.2023 klo 00:01.



SuPer asetti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko yksityiselle sosiaalipalvelualalle 2.5.2023 ja ilmoitti 30.5. kiellon jatkumisesta 14.6.2023 asti. Kieltoa voidaan tarvittaessa jatkaa tämän jälkeen.



SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. SuPer on suurin yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöitä edustava ammattiliitto.



Lisätietoja:

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, p. 050 569 8710

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 5275 085