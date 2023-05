SuPer: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu yksityisellä sosiaalipalvelualalla

SuPer: Työnantajan on varmistettava asiakas- ja potilasturvallisuus yksityisen sosiaalipalvelualan ympärivuorokautisen palveluasumisen lakon aikana 5.5.2023 08:49:39 EEST | Tiedote

SuPer on antanut 4. toukokuuta kaksi lakkovaroitusta yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen annetun lakkovaroituksen piirissä ovat aikaisemmin ilmoitetut toimipisteet. Lakossa on lakkokohteissa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä tehtävä työ. Vastuu asiakas- ja potilasturvallisuudesta työtaistelun aikana on työnantajalla. Lainsäädännössä palveluntuottajille (työnantaja) asetettuja velvoitteita koskien esimerkiksi mitoitusta tulee noudattaa myös työtaistelun aikana.