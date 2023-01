SuPerin Paavola: Lääkäri-sairaanhoitaja-lähihoitaja-työparimalli helpottaisi työvoimapulaa hyvinvointialueilla

Hoitoon pääsy on vaikeutunut monin paikoin aiheuttaen turhia komplikaatioita, vakavia haittoja ja lisännyt kalliita erikoissairaanhoidon palveluita. Myös erikoissairaanhoidon palvelut ovat ruuhkautuneet pahasti. Päivystysten tilanne on hälyttävä, koska asiakkaille ei ole tarjota aina ajoissa jatkohoitopaikkaa.

Terveyskeskuslääkärin työajasta kuluu iso osa muuhun kuin lääkärin työhön. Asiakkaat ovat usein iäkkäitä, jolloin heidän kanssaan kuluu paljon aikaa. – Lääkäri-sairaanhoitaja-lähihoitaja-työparimalli toisi tähän ratkaisun, Paavola muistuttaa.

Henkilöstörakenteella on suuri merkitys oikea-aikaisten ja vaikuttavien palveluiden saatavuuteen, kustannuksiin, henkilöstön riittävyyteen ja alan vetovoimaan. Lähi- ja perushoitajien ammattiosaaminen on tärkeä huomioida hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa. – Useilla lähi- ja perushoitajilla on koulutuksen lisäksi runsaasti työkokemusta ja alueen paikallista tuntemusta, jotka sujuvoittavat asiakkaiden palveluiden tarpeeseen vastaamista oikea-aikaisesti, Paavola sanoo.

Tehtäviä, joissa lähihoitajat voivat helpottaa lääkäreiden työtä ovat esimerkiksi toimenpiteissä avustaminen, lääkitystietojen tarkistaminen reseptikeskuksesta, työhuoneen varusteluun liittyvät asiat, asiakkaiden ja potilaiden valmistelu lääkärin vastaanotolle ja jatkohoidon ohjaus sekä sosiaalipuolen palveluohjaus. Lääkäri-sairaanhoitaja-lähihoitaja-työparimallin lisäksi lähihoitajat voivat toimia tiiminvetäjinä vanhustenhoidossa ja helpottaa näin työvoimapulaa ja sujuvoittaa palvelutoimintaa.

Lähihoitajat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Tutkintoa on kehitetty säännöllisesti vastaamaan työelämän osaamistarpeisiin.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

