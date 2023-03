SuPerin selvitys: Sääolosuhteet ovat selkeä riskitekijä työssä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa

SuPerin Paavola Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Laadukas lähihoitajakoulutus on merkittävä alan vetovoimatekijä 27.1.2023 08:54:59 EET | Tiedote

”Koulutusta ja osaamista on arvostettava”, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo Kansallisena lähihoitajapäivänä 27. tammikuuta. – Lähihoitajat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisia, joiden osaamista tarvitaan yhä enemmän kaikkialla sote-sektorilla ja varhaiskasvatuksessa sekä kouluissa. Alan veto- ja pitovoimasta on pidettävä huolta, ja koulutuksen laatu on yksi vetovoimatekijä.