SuPerin Silja Paavola: Lain myötä hoitajat saavat keskittyä hoitamiseen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytyväinen esitykseen henkilöstön määrästä vanhuspalveluissa. − Hoiva- ja tukitöiden erittely on merkittävä parannus. Hoitajat voivat keskittyä hoitamiseen, joka on heidän ammattinsa, Paavola sanoo.

Asiantuntijatyöryhmän esityksen mukaan lakiin kirjattaisiin 0,7:n hoitajan minimimitoitus vanhusten ympärivuorokautiseen tehostettuun hoivaan − eli niihin paikkoihin, jossa vanhukset viettävät viimeiset vuotensa. SuPer on ajanut muutosta jo vuosien ajan. Myös valvovat viranomaiset ovat todenneet kipeän tarpeen lain muuttamiseen kevään hoivakriisin myötä.

Esityksen päätavoitteena on turvata laadukkaat palvelut, jotka mahdollistavat arvokkaan ja mielekkään elämän, sekä parantaa potilasturvallisuutta varmistamalla hoivatyötä tekevän henkilöstön riittävyys.

− Ministeri Kiuru on vienyt asiaa ponnekkaasti eteenpäin, Silja Paavola sanoo.

Tukityöt, kuten siivous, ruoan valmistus sekä pyykki- ja kiinteistöhuolto eivät kuulu hoitajien tehtäviin. Hoitajat saavat keskittyä vanhusten avustamiseen päivittäisissä toiminnoissa. Hoitajien työhön laskettaisiin hoitoon, huolenpitoon ja kuntoutukseen liittyvät tehtävät sekä asiakkaan palveluntarpeen arviointi ja kirjaukset.

− Tämä on merkittävä parannus hoitajien jaksamiselle, sillä näin hoitotyölle on enemmän aikaa. Riittävä hoitohenkilöstön määrä on olennaista hoidettaville, koska ympärivuorokautinen hoito on elämän loppuvaiheen hoitoa, Paavola muistuttaa.

Esityksen mukaan laki tulisi voimaan 1.8.2020, jolloin kaikissa ympärivuorokautisen tehostetun hoivan yksiköissä tulisi olla vähintään 5 hoitajaa kymmentä asiakasta kohden. Mitoitus 0,7 tulisi voimaan 1.4.2023 alkaen. Jos asiakkaan kunto heikkenee, hoitajien määrää tulee tarkistaa ylöspäin.

− Jotta laadukkaat ja turvalliset palvelut voidaan taata, täytyy koulutettuja ammattihenkilöitä olla jatkossakin vastaamassa monisairaiden asiakkaiden tarpeisiin. Jo nyt laki määrää, että henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen tulee vastata asiakkaiden tarpeita, Paavola painottaa.

Tänään julkistetussa esityksessä ei arvioida palvelujen valvonnan kehittämistä. Esitys antaa kuitenkin välineitä valvonnan toteuttamiseen.

− Uuden lain perusteluissa on avattu yksityiskohtaisesti, mitä laki tarkoittaa. Suosittelen lukemaan ne tarkasti. Perustelut auttavat viranomaista toteuttamaan valvontaa. Lähihoitajilla on velvollisuus tuoda epäkohtia esiin ja liittona me autamme, mikäli tilanne niin vaatii, Paavola toteaa.

