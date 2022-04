Supermetrics jatkaa kasvuaan: liikevaihto nousi yli 36 miljoonaan euroon, työntekijämäärä kaksinkertaistui edellisvuodesta

Helsinkiläinen kasvuyritys Supermetrics julkaisi tänään vuoden 2021 talouslukunsa. Supermetrics-konsernin liikevaihto kasvoi 50 % edellisvuodesta 36,1 miljoonaan euroon ja tulos oli 6,1 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on kasvanut vuoden 2020 lopun 137:sta tämän hetken 260 työntekijään. Vuoden 2022 loppuun mennessä henkilöstön ennustetaan kasvavan 400 työntekijään.

Mikael Thunebergin vuonna 2013 perustama, markkinointidatan integrointiin erikoistuneen Supermetricsin liiketoiminta on ollut kannattavaa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yrityksellä on toimistot Helsingissä, Dublinissa, Vilnassa, Atlantassa ja Singaporessa. Maaliskuussa 2022 Viva Technology valitsi Supermetricsin Euroopan top100-listalleen, jossa ennustetaan tulevia yksisarvisia eli listaamattomia yhtiöitä, joiden valuaatio voi lähitulevaisuudessa ylittää miljardi dollaria.

“Olemme investoineet yhtiömme kasvuun jatkuvasti enemmän ja onnistuneet silti pysymään voitollisina. Tänä vuonna tavoitteenamme on jatkaa vahvalla kasvun tiellä”, Supermetricsin perustaja ja toimitusjohtaja Mikael Thuneberg kertoo. “Rekrytoimme uusia osaajia kiihtyvällä tahdilla vastaamaan jatkuvasti kasvavaan kysyntään. Ennakoimme, että yhtiömme koko tuplaantuu meneillään olevan tilikauden aikana ja samalla liikevaihtomme kasvaa yli 50 %. Yhdysvaltojen markkinan tärkeys nousee vielä nykyistäkin suuremmaksi tänä vuonna.”

Supermetrics on saavuttanut vankan aseman kohdeyleisönsä keskuudessa ympäri maailmaa ja on tänä päivänä yksi maailman menestyneimmistä alansa yrityksistä. Supermetrics on ollut tiennäyttäjänä käyttäjäystävällisten datatyökalujen luojana. Kun perinteiset datatyökalut on suunniteltu pääasiassa insinööreille, Supermetricsin tuotetta voivat käyttää kaikki. Näin se on demokratisoinut dataa yrityksissä ja mahdollistanut sen hyödyntämisen myös ei-teknisille työntekijöille.

“Markkinointidatan sofistikoitunut integrointi sadoilta eri alustoilta ja tietovarastoista on monen yrityksen haaste. Datan räjähdysmäinen kasvu ja siiloutuminen eri kohteisiin vaikeuttaa seurantaa, raportointia ja analysointia, joten markkinointialan dataongelma ei ole häviämässä – päinvastoin. Hienostuneista datan integrointiratkaisuista on tulossa yritysten elinehto”, Thuneberg jatkaa.

Supermetricsin yli 17 000 asiakkaan joukkoon kuuluu liuta nimekkäitä yrityksiä ja organisaatioita, kuten HubSpot, Volvo, Dow Jones, Fox, Neste, Fortum, Sanoma, SOK ja Posti. Läheisiin yhteistyökumppaneihin kuuluu mm. Spotify ja LinkedIn.