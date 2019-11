Superviikonloppu kokoaa Logomoon tuhansia kävijöitä pikkujoulunviettäjistä lapsiperheisiin

Superviikonloppuna 29.11.–1.12.2019 Turun Logomossa järjestetään 22 erilaista tapahtumaa, joissa vierailee viikonvaihteen aikana yhteensä 8 000 kävijää.

Uusina tapahtumina Logomossa toteutetaan tulevana viikonloppuna sekä Turun suurimmat pikkujouludiscot että Suomen suurin lastenfestivaali.

Superviikonlopun aikana lauteille nousevat myös niin stand up -komiikkaa tarjoilevat Ismo Leikola, André Wickström, Eeva Vekki, Matti Patronen, Mikko Vaismaa ja Tommi Ylimäinen kuin Queenin kappaleista koostuva musiikkishow The Miracle – A night with Queen. Lisäksi Logomossa kuullaan myös jazzia ja Ellipsin keikka, järjestetään kokouksia, katsellaan kauhuelokuvia Night Visions -festivaalin merkeissä ja nautitaan brunssista.

– Perjantaiaamusta sunnuntain ja maanantain väliseen aamuyöhön saakka tapahtumatalo ei nuku sekuntiakaan, sanoo Logomon tuotantojohtaja Petteri Unkila.

Ammattitaito varmistaa sujuvat siirtymät

Kahdesti Suomen parhaana isona tapahtumatalona palkitussa Turun Logomossa hommat hoituvat rautaisella rutiinilla.

Huolellinen ennakkosuunnittelu, hyvä aikataulutus ja nopeat vaihdot ovat avaintekijöitä superviikonlopun toteuttamisessa. Käytännössä se tarkoittaa, että kun stand up -koomikko Ismo Leikola lopettelee keikkaansa Logomo-salissa perjantai-iltana, seinän toisella puolella polkaistaan käyntiin Turun suurin pikkujouludisco. Yötä vasten aloitetaan myös Suomen suurimman lastenfestivaalin valmistelut.

­ – Useiden tapahtumien samanaikainen järjestäminen vaatii organisointia monen toimijan kesken. On meidän ammattitaitoamme, että kaikki tapahtumajärjestämisen osa-alueet tekniikasta turvallisuuteen, siivoukseen ja ruokatarjoiluihin ovat aina ajan tasalla, Unkila sanoo.

Unkila muistuttaa, että Logomossa tapahtumien järjestämistä on ajateltu toiminnallisuuden kannalta jo talon rakentamisvaiheessa.

­– Ensimmäisessä kerroksessa ei ole esimerkiksi lainkaan kynnyksiä, jolloin tavaroiden rullailu onnistuu helpommin, sähköä on saatavilla oikeissa paikoissa ja valoille ja äänentoistojärjestelmille on hyvät ripustamismahdollisuudet, Unkila luettelee.

– Kun tiedetään, millaisia esiintyjiä on tulossa, pystytään tapahtumat valmistelemaan niin, että tekniikan rakentaminen palvelee useampaa esiintyjää yhdellä rakentamisella, selvittää Unkila.

Tilat muuntuvat tapahtuman mukaan

Sekä Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä että tuotantojohtaja Petteri Unkila nostavat Logomon vahvuudeksi moneen muuntuvat tilat: Logomossa on 15 erikokoista tilaa, joita voi tarpeen tullen yhdistellä tai laittaa kiinni.

Monipuolinen tapahtumatarjonta vetää Logomoon väkeä sekä yleisö- että yritystapahtumiin tulevan viikonlopun aikana arviolta 8 000 kävijän verran.

Sekä perjantaina että lauantaina järjestettävään pikkujouludiscoon osallistuu kumpanakin iltana noin 1 500 juhlijaa, ja lauantain lastenfestivaalin kiertueen avauskonserttiin on myyty jo lähes tuhat lippua.

­– Ensimmäistä kertaa järjestettävä lastenfestivaali tuo Logomoon yhteiskiertueen merkeissä Hevisauruksen, Ti-Ti Nallen ja Kikattavan Kakkiaisen, kertoo Päivi Rytsä.

Logomon superviikonlopun yleisötapahtumat:

Perjantaina 29.11.2019: Ismo Leikola – jos nyt ihan rehellisiä ollaan -show (kaksi esitystä), Night Visions Turku, The Miracle – A Night with Queen, Flame jazz: Nordic jazz talent night: Wako (no) + Sugarpanda (fi), Logomo Nightclub ­– Turun suurin pikkujouludisco

Lauantaina 30.11.2019: Suomen suurin lastenfestivaali, lauantaibrunssi Kitchenissä, Night Visions Turku, The Miracle – A Night with Queen, Tip tap stand up -pikkujoulushow, Logomo Nightclub ­– Turun suurin pikkujouludisco

Sunnuntaina 1.12.2019: Ellips

Logomon superviikonloppu lukuina:

1 elokuvafestivaali, 6 leffaa

3 stand up -esitystä

4 konserttia

1 lastenfestivaali

1 valokuvakuvanäyttely (Rock upon Logomo)

2 500 ruokailijaa

8 000 kävijää

Kaikki tapahtumatilat käytössä