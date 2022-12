Suplan huippusuositun Mysteeritarinat-podcastin kuunnelluimmista jaksoista jo toinen kirja

Tervetuloa ihmiskunnan historian jännittävimpien tapahtumien pariin!



Tuoreimman Mysteeritarinoita-kirjan luvuissa Pesonen kertoo jännittävistä ja salaperäisistä mysteereistä ihmiskunnan historiassa. Kirjassa sukelletaan mysteerien syvimpään päähän ja etsitään vastauksia muun muassa siihen, mitä sisältää kirja, jonka kieltä kukaan ei tunnista. Oliko Titanicin uppoaminen vain traaginen onnettomuus? Kuka oli nuori poika, jonka ruumis löytyi laatikosta Pennsylvaniassa vuonna 1957? Entä millaisia hurjia mysteerejä liittyy eläimiin?

”Tiedät varmaan, että jokaisella ihmisellä on uniikki sormenjälki, mutta tiesitkö, että myös kielessäsi on ainutlaatuinen kuvio, joka ei ole kenelläkään muulla sama?”

”Ehkä tunnetuin äänimysteeri on The Hum, eli humina. Sitä on kuultu eri puolilla maailma viidenkymmenen viime vuoden aikana, jopa Suomessa. Ihmiset ovat raportoineet häiritsevästä, matalataajuisesta huminasta, jonka vain osa ihmisistä pystyy kuulemaan. Ei ole tarkkaa tietoa siitä, milloin huminaa on kuultu ensimmäisen kerran, mutta havaintoja on raportoitu ja tutkittu jo 1970-luvulla.”

Mysteeritarinoita 2 on mukaansatempaava kirja ratkaisemattomista rikoksista, katoamisista, salaperäisistä jäljistä, esineistä ja yliluonnollisia tapauksista. Pesonen punoo tuttuun tapaansa hurjia tarinoita, joiden parissa lukija saa antaa mielikuvituksensa laukata. Kaikkeen ei tarvitse uskoa, mutta joskus on kiva kysyä: entä jos? Kirja tarjoaa tiedonnälkäiselle runsaan kattauksen mielenkiintoisia faktoja maailman ja ihmisen kummallisuuksista.

Antaudu jännittävien mysteerien vietäväksi!

Eetu Pesonen on suomalainen nettisisällön konkari, videobloggaaja ja podcastaaja. Hänen YouTube-kanaval­laan Eeddspeaks on yli 325 000 tilaajaa. Pesonen on kasva­nut internetin äärellä, mikä tarjoaakin täydellisen alustan ihmishistorian tapahtumien tutkimiselle. Vuonna 2017 Pe­sonen aloitti oman Eeddcast­-podcastinsa, jossa hän keskus­telee ajankohtaisista asioista tubettajien kanssa. Vuodesta 2019 hän on tuottanut Suplaan suosittua Mysteeritarinat­-podcastia.

