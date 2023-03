“Mieti, miltä tuntuu amputaatio ilman puudutusta?” Tällä kysymyksellä alkaa leskeydestä kertova Kristiina Harjulan kirja Suru jollaista en tiennyt olevan.

Puolison kuoleman kohtaaminen on elämän kriiseistä raskaimpia. Leskeksi tuleminen merkitsee koko elämäntarinan hajoamista. Parisuhteen päättyminen toisen kuolemaan on vääjäämätön kohtalo pitkän elämän lopulla, mutta elämänkumppanin kuolema ei rajaudu ikäryhmittäin. Tilastojen mukaan Suomessa jää leskeksi yli 4000 työiässä olevaa ihmistä joka vuosi.

Toimittaja Kristiina Harjula jäi itse leskeksi pitkän avioliiton jälkeen. Hän on koonnut kirjaksi kymmenen puolison kuoleman kokeneen henkilön kertomuksia; miten suru läpäisee ihmisen kokonaan, kuinka vaikea on kuulla lohduttavia sanoja, miten arjen sujuminen täytyy opetella uudelleen - ja miten elämä jatkuu.

Vaikka teos kertoo leskeksi jääneiden tarinoita, se ei kuitenkaan ole selviytymisoppaan muotoon kirjoitettu. Sen tarinoissa käydään läpi kertomuksia kaikista elämänkaaren vaiheista; miltä tuntui rakastuminen, mikä oli yhteisen elämän ikimuistoisin hetki. Harjula antaa haastatelluille tilan olla kokonaisena läsnä ja pukee tarinat kauniiseen kirjalliseen muotoon.

Leskeydessä vertaiskokemukset muodostuvat usein merkittäviksi. Vaikka suru on kullakin ihmisellä oma, se silti voi olla yhteinen. Harjulan kirja puhuu tästä yhteisesti jaetusta maailmasta. Se ei kuitenkaan ole teos vain leskeyden kokeneille. Jokaisen ihmisen elämä päättyy kerran luopumiseen ja jäähyväisiin. Surua, jollaista ei tiedä olevan, ei lopulta voi kiertää kukaan.

Kristiina Harjula on tamperelainen toimittaja. Hän on työskennellyt useissa sanoma- ja aikakauslehdissä ja kirjoittanut myös romaaneja sekä teokset Loukussa – Elämää alkoholistin läheisenä (2020) ja Ollaanko me jo vanhoja – elämää suurten ikäluokkien matkassa (2018).

Kristiina Harjula, Suru, jollaista en tiennyt olevan– kertomuksia leskeydestä.Kirjapaja 2023. 175 s. ISBN 9789523546998

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Kristiina Harjula | kristiina.harjula@kolumbus.fi | p.0505728747

Arvostelukappalepyynnöt:

Minna Vatja | mediakoordinaattori | minna.vatja@kirjapaja.fi