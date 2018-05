Surujärjestöjen hankkeessa lisätään ammattilaisten tietotaitoa

Juuri käynnistyneen Surevan kohtaaminen -hankkeen (2018–2020) tavoitteena on, että yhä harvempi läheisensä varhaista kuolemaa sureva kokisi jäävänsä yksin ja yhä useampi saisi surussaan tarvitsemaansa asianmukaista tukea. Hankkeella lisätään muun muassa sairaaloissa, terveyskeskuksissa, työterveyshuollossa, poliisi- ja pelastuslaitoksilla sekä seurakunnissa työskentelevien ammattilaisten tietoa surevien kohtaamisesta sekä jatkoavun ja vertaistuen pariin ohjaamisesta.

Surevan kohtaaminen -hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia kokemusasiantuntijoita, jotka vierailevat työpaikoilla ja oppilaitoksissa jakamassa ammattilaisille tietoa surevien kohtaamisesta sekä surujärjestöjen tarjoamasta tuesta. Kokemusasiantuntijatoiminnan keskiössä ovat läheisensä menettäneiden omat kokemukset ammattilaisten kanssa toimimisesta.



Hankkeessa kehitetään ammattilaisten tietolähteeksi verkkosivusto www.surevankohtaaaminen.fi. Sivustolle kootaan tietoa ammattilaisen ja surevan välisestä vuorovaikutuksesta, erilaisissa tilanteissa olevien surevien tukemisesta sekä vertaistuen ja ammattilaisavun pariin ohjaamisesta. Sivusto kokoaa yhteen tietoa eri lähteistä, kuten surujärjestöjen ja kriisikeskusten verkkosivuilta, sekä tuottaa uutta materiaalia tutkimustiedon ja kokemusasiantuntijoiden kokemustiedon pohjalta. Verkkosivulla voi tilata sähköpostiinsa hankkeen uutiskirjeen.



Hankkeessa on mukana neljä surujärjestöä: Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Suomen nuoret lesket ry ja Surunauha ry – vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille. Hanketta hallinnoi KÄPY ry. Hankkeen taustalla on KÄPY ry:n kolmivuotisen (2015–2017) Kokemuskouluttajat-hankkeen kehittämistyö. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on myöntänyt hankkeelle rahoituksen Veikkauksen tuotosta.



Kokemusasiantuntijoita on jo Kokemuskouluttajat-hankkeen aikana koulutettu kaikkien surujärjestöjen vapaaehtoisista. Kokemusasiantuntijan vierailua voi tiedostella Surevan kohtaaminen -hankkeen projektipäälliköltä Anne Viitalalta. Projektipäällikön lisäksi hankkeessa on aloittanut kaksi työntekijää: viestintävastaava Maiju Laitanen ja hankesuunnittelija Reetta Alenius.