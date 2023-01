Surullinen näytelmä saa jatkoa – Ammattiliitto Pron tänään ilmoittama lakko ja ylityökielto ovat osa isompaa kuvaa, suhteellisuudentajua ei nyt ole

Ammattiliitto Pro ilmoitti tänään kolmen päivän lakosta kemianteollisuuden 10:een yritykseen ajalle 13.–15.2.2023. Lisäksi Ammattiliitto Pro ilmoitti myös ylityökiellosta 30.1.–10.2. väliselle ajalle.

- On äärimmäisen valitettavaa, että Ammattiliitto Pro liittyy nyt lakolla uhkailevaan joukkoon yhdessä Teollisuusliiton ja muiden ammattiliittojen kanssa. Yhteistyömme on ollut sillä tasolla, että olisimme odottaneet vastuullisempaa toimintaa. Olemme neuvotelleet niin Teollisuusliiton kuin Ammattiliitto Pron kanssa hyvässä hengessä kuukausien ajan ja lopputulos on tässä, sanoo Kemianteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä.

- Yksinkertaisesti: ammattiliitot ovat nyt hukanneet suhteellisuudentajun tilanteessa, jossa sitä kipeimmin kaivataan. Siitä on hyvänä osoituksena tänään Teollisuusliiton hylkäämä sovintoesitys.

- Me ymmärrämme, että kuluttajien ostovoima on heikentynyt ja inflaatio ja korkotaso nousseet lyhyessä ajassa, mutta kustannukset (mm. energia, raaka-aineet) ovat nousseet moninkertaisesti myös yrityksissä. Kaikkia kuritetaan nyt.Lakoilla ja ylityökielloilla vain vaikeutetaan yritysten palkanmaksukykyä ja pitkitetään palkankorotusten voimaantuloa, sanoo Minna Etu-Seppälä.

Kemianteollisuus teki tammikuussa jäsenyrityksilleen kyselyn, jonka perusteella vajaa kolmannes yrityksistä arvioi joutuvansa turvautumaan lomautuksiin ja joka kuudes irtisanomisiin kevään aikana. Tämä on nyt realisoitumassa. Joulukuun jäsenkyselyssä peräti 80 prosenttia yrityksistä myös kertoi, ettei voi siirtää kohonneita kustannuksia hintoihin lainkaan tai vain osittain.