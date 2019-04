Susi ulvoo ja muita eläinten ääniä Lasten lauantaissa 27.4.

Kangasala-talo ja Kimmo Pyykkö -taidemuseo järjestävät Lasten lauantain 27.4.2019. Lasten oma opastus Samuli Heimosen näyttelyyn lähtee klo 10. Hiljainen puu ja soivat metsän otukset klo 11 Kangasala-salissa on samalla kertaa ihastuttava musiikkisatu ja englannin kielikylpy.

Kevään viimeinen Lasten lauantai järjestetään Kangasala-talossa ja Kimmo Pyykkö -taidemuseossa tulevana lauantaina teemalla eläinten äänet.

Kuvataiteilija Samuli Heimosen Monesta yksi -näyttelyn teoksissa nähdään värikkäitä, mosaiikkimaisesti maalattuja susi- ja koirahahmoja. Lapsille suunnatulla opastuksella klo 10 katsotaan maalauksia ja pohditaan yhdessä eläinten ääniä, sekä sitä miten maalaukset ovat syntyneet.

Omatoimisesti näyttelyyn pääsee tutustumaan koko päivän ajan. Taidemuseoon on vapaa pääsy lapsilta ja heidän mukanaan tulevilta aikuisilta.

Opastuksen jälkeen Lasten lauantai jatkuu Kangasala-salissa esityksellä Hiljainen puu ja soivan metsän otukset klo 11.

Kaikenikäisille lapsille sopiva musiikkisatu on samalla kielikylpy. Tarinaa kuljettaa eteenpäin irlantilainen musiikki. Lapset näkevät ja kuulevat uusia soittimia sekä oppivat leikin ja laulujen kautta englanninkielisiä sanoja.

Esityksen on luonut irlantilainen musiikkikasvatuksen tohtori, FT Thomas Johnston ja suomeksi kääntänyt Noora Karjalainen. Heidän lisäkseen esiintyjänä on Maija Koskenalusta. Esitys kuuluu Kangasalla 25.–27.4. järjestettävän Kangasala Irish Festivalin – The Spring Gathering -festivaalin ohjelmistoon.

Lasten lauantai: Susi ulvoo ja muita eläinten ääniä

Kangasala-talossa ja Kimmo Pyykkö -taidemuseossa la 27.4.2019 klo 10–17

Lasten opastus Samuli Heimosen näyttelyyn klo 10

Taidemuseoon on vapaa pääsy lapsille ja heidän kanssaan tuleville aikuisille koko päivän ajan.

Hiljainen puu ja soivan metsän otukset klo 11

Liput Kangasala-talolta 8 €, Lippu.fi 9,50 € + toimitusmaksut

Kimppalippu neljälle Kangasala-talolta 26 €

Mediakuvat kansiossa:

https://www.dropbox.com/sh/cb7ujv0y5fuy7ii/AAAeapUyd2x6VSMAHKpO8-UPa?dl=0Kuvaaja nimi tiedostossa, mainittava julkaistaessa.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Laura Pekkala

Viestintä- ja markkinointipäällikkö

Kangasala-talo Oy

050 300 1391

laura.pekkala@kangasala-talo.fi