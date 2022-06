Susien määrä mahdollistaa metsästyksen

EU:n lyijyrajoitusprosessi törmäsi jälleen epäreiluun hallintotapaan 23.5.2022 14:58:52 EEST | Tiedote

Euroopan oikeusasiamies on havainnut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) toiminnassa hallinnollisia epäkohtia. EFSA ei toimittanut ajoissa keskeisiä asiakirjoja, joita European Federation for Hunting and Conservation (FACE) eli eurooppalaisten metsästäjien kattojärjestö pyysi viime vuoden helmikuussa.