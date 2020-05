Suunnitelma Koivusaaren asuin- ja työpaikka-alueesta päätöksentekoon – mahdollistaisi uudenlaisen Ikea-tavaratalon Länsiväylän päälle

Suunnitelma Koivusaaren muuttamisesta asuin- ja työpaikka-alueeksi tulee jälleen kaupungin luottamushenkilöiden punnittavaksi, kun kaupunkiympäristölautakunta käsittelee alueen asemakaavaehdotusta 19. toukokuuta.

Koivusaaresta esitetään noin 5 000 asukkaan ja 3 300–4 000 työpaikan kaupunginosaa. Lisää tilaa rakentamiselle saataisiin laajentamalla Koivusaarta täyttömaalla. Kaikista Koivusaaren asunnoista ja työpaikoista olisi kävelymatka metroasemalle. Metromatka Helsingin keskustaan kestää reilut viisi minuuttia.

Suunnitelmassa asunnot sijoittuvat polveileviin niemenkärkiin ja saaren pääkadun molemmin puolin. Nauhamaisesti rantaviivaa myötäilevät asuinrakennukset rajaavat suojaisia yhteispihoja. Asuinrakennukset olisivat pääosin 5–7-kerroksisia.

– Meri on keskeinen osa Koivusaaren identiteettiä. Suuresta osasta asuntoja avautuu merinäköala, saaren ympäri kiertää rantareitti ja tärkeimmät puistot ja virkistyspaikat sijoittuvat rannoille, asemakaavoituksen tiimipäällikkö Mikko Reinikainen kaupunkiympäristön toimialalta kertoo.

Koivusaaren Ikea erottuisi totutuista tavarataloista

Kaavassa on varauduttu Ikea-tavaratalon rakentamiseen Länsiväylän ylittävään kortteliin. Jos tavaratalo toteutuu, siitä ei tule perinteisen Ikea-tavaratalon näköistä, sillä kaavan mukaan nelikerroksisen rakennuksen julkisivujen tulisi olla pääosin paikalla muurattua tiiltä, tiilen sävyihin sopivaa keraamista materiaalia tai puuta. Lisäksi rakennukseen tulisi luoda vinoilla kattomuodoilla omaleimainen hahmo. Ikea Real Estate Oy:llä on suunnitteluvaraus kokonaisuuteen, joka sisältää tavaratalon lisäksi toimistotiloja, hotellin ja muita kaupallisia tiloja sekä pysäköintitilaa.

Liike- ja toimitilarakentaminen muodostaa lähes kolmanneksen Koivusaaren suunnitellusta rakentamisesta. Toimistot sekä kaupalliset palvelut sijoittuvat pääosin Länsiväylän tuntumaan ja osittain väylän päälle.

Venesatamat säilyvät Koivusaaressa

Veneilyllä on tulevaisuudessakin iso rooli Koivusaaressa. Koivusaaren eteläosaan on suunniteltu kaksi suurempaa, purjeveneille sopivaa venesatamaa veneseuroille ja pohjoisosaan moottorivenesatama saaren asukkaille. Venepaikkoja satamissa olisi yhteensä noin 500. Venesatamat on suunniteltu toimiviksi yhteistyössä venekerhojen kanssa, ja vaiheittain toteuttamisessa pyritään siihen, että kerhot voivat toimia Koivusaaressa myös rakentamisen ajan.

Jos lautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen, siitä kerätään lausuntoja ja mielipiteitä, joiden pohjalta valmistellaan tarkistettu kaavaehdotus. Lopullisesti asemakaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Koivusaaren kaavaehdotus numeroina