Suunnittelu kantatien 75 parantamiseksi välillä maakunnan raja - Rastinkylä käynnistyy

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen kantatielle 75 maakunnanrajan ja Rastinkylän välille Kuhmossa. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Kuhmon kaupungin kanssa.

Suunnittelukohteena on kantatien 75 parantaminen välillä maakunnan raja - Rastinkylä Kuhmossa. Kantatien 75 rakennetta parannetaan ja tie levennetään 8 metrin leveyteen. Suunnitelman tavoitteena on parantaa nykyisen huonokuntoisen tieosuuden rakenteellista kuntoa sekä lisätä liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.



Suunnittelutyö aloitetaan kesäkuussa 2021. Suunnitelmaluonnoksia esitellään syksyllä 2021, josta tiedotetaan erikseen. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja -ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta.



Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2021 lopussa, jonka jälkeen se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaiseen käsittelyyn. ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin suunnitelmasta on mahdollisuus jättää muistutuksia. Lisäksi tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Kuhmon kaupungilta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu keväällä 2022.



Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.