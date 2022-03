Suunterveyden hoitovelasta ei selvitä ilman hyvää omahoitoa

– Suunterveys on tärkeä osa kokonaisterveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua. Jatkossa tarvitaan enemmän myös jokaisen ihmisen vastuuta omahoidosta, jotta suun terveydenhuollon kasvanut hoitovelka saadaan hallintaan. Suunterveyspäivänä muistutamme omahoidon tärkeydestä ja kannustamme kaikki mukaan suunterveystalkoisiin, sanoo Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.



Suomen kansallista suunterveyspäivää vietetään ensimmäisen kerran sunnuntaina 20.3.2022. Teemapäivä muistuttaa suunterveyden merkityksestä.



Suun sairauksien ennaltaehkäisy ja havaitseminen ajoissa on tärkeää, jotta vältytään vakavammilta vaurioilta, hoito on helpompaa ja säästetään sekä terveyttä että potilaan ja yhteiskunnan kustannuksia.



Suomalaisten yleisimpiä hammas- ja suusairauksia ovat hampaiden reikiintyminen ja kiinnityskudossairaudet. Molemmat ovat kansantauteja, joista kärsii eriasteisena valtaosa aikuisväestöstä. Esimerkiksi yli 60 prosentilla on ientulehdusta, ja karieksen reikiinnyttämiä hampaita on lähes joka viidennellä (Terveys 2011 -tutkimus).

Omahoidolla hillitään myös hoitovelkaa

Suomalaisten suunterveyttä on jo vuosia vaivannut mittava hoitovelka, jota koronakriisi on entisestään kasvattanut. Yhteensä hoitovelkaa on kertynyt jo noin 1,8 miljoonaa potilaskäyntiä, josta julkisen suun terveydenhuollon osuus on noin 1,4 miljoonaa käyntiä ja yksityisen noin 0,4 miljoonaa käyntiä.



Toimivalla omahoidolla voidaan hillitä myös paisuvaa hoitovelkaa.

– Hoitovajeen korjaamiseksi suun terveydenhuollon palvelujärjestelmä toimii julkisella ja yksityisellä sektorilla jo niin täysillä kuin pystyy. Jos ihmiset haluavat itse myötävaikuttaa hoitovelan hoitoon, nyt on aika ottaa omahoidon menetelmät täysimääräisesti käyttöön. Kaikki tarvitaan mukaan suunterveystalkoisiin, muistuttaa Hammaslääkäriliiton terveyden edistämisen asiantuntija Hannu Hausen.

Suun terveydenhuoltoon tarvitaan liiton mukaan jatkossa palvelujärjestelmä, joka kannustaa väestöä omahoitoon ja säännöllisiin hammaslääkäritutkimuksiin yksilöllisen tarpeen mukaan.

– Järjestelmän tulee perustua ennaltaehkäisyyn ja varhaishoitoon sekä suosia suussa pitkään kestäviä hoitoratkaisuja. Lisäksi tarvitaan rakenteita ja kannusteita, joilla koko väestölle turvataan laadukkaat ja kohtuuhintaiset suunhoidon palvelut, Henna Virtomaa painottaa.

Näin huolehdit suunterveydestä

Arjessa jokainen voi edistää suunterveyttään hyvällä suuhygienialla ja terveellisillä ruokatottumuksilla:

Harjaa hampaat fluoritahnalla kaksi kertaa päivässä.

Puhdista hammasvälit päivittäin.

Valitse vesi janojuomaksi.

Noudata säännöllisiä ruokailuaikoja ja vältä napostelua aterioiden välillä.

Käytä ksylitolituotteita katkaisemaan happohyökkäys.

Jos tupakoit, yritä lopettaa. Jos et onnistu yksin, hae apua terveydenhuollon ammattilaisilta. Myös nuuska ja runsas alkoholin käyttö vahingoittavat suunterveyttä.

Käy säännöllisesti suun ja hampaiden tutkimuksessa yksilöllisen tutkimusvälin mukaan.

Lisätietoa suunterveydestä:



Hammaslääkäriliiton suunterveyssivuilta



Hammaslääkäriliiton I love suu -terveyskampanjan sivuilta



Suomen kansallista suunterveyspäivää vietetään ensimmäisen kerran 20.3.2022. Siitä on tarkoitus tehdä vuosittainen teemapäivä. Kansallinen päivä on osa Maailman Suunterveyspäivää (World Oral Health Day), jonka järjestää Maailman hammaslääkärijärjestö FDI (World Dental Federation). Tavoitteena on jakaa tietoa hyvästä suuhygieniasta ja edistää väestön suunterveyttä.