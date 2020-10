Suur-Savon Sähkön osavuosikatsaus 1-8/2020

Vuoden 2020 toisen kolmanneksen jälkeen Suur-Savon Sähkö -konsernin liikevaihto on jäänyt 5,5 miljoonaa euroa budjetista, ja liikevoitto on jäljessä 9,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto on 6,9 miljoonaa euroa. Suurimpina syinä liikevaihdon ja tuloksen jättämään ovat lämpimän säätilan vaikutus energian myynnin ja siirron volyymeihin, tukkusähkömarkkinoiden voimakkaat ääri-ilmiöt sekä koronaepidemian vaikutukset energiamarkkinoihin. Vuoden 2020 alkua kuormittaa ylimääräisenä kuluna joulukuun 2019 lopun Aapo -lumimyräkästä vuodelle 2020 siirtyneet kustannukset, yhteensä 0,77 miljoonaa euroa.

Lämmin sää ja koronavirus alensivat energian kulutusta

Lämpimän ensimmäisen vuosikolmanneksen vuoksi koko vuoden lämmöntarve on ollut tammi-elokuussa noin 16,7 % normaalia lämpimämpi. Tammi-elokuun aikana Järvi-Suomen Energian asiakkaiden sähkön kulutus on ollut – 5,8 % vuoden takaista pienempää, selittyen lämpimällä alkuvuodella. Mutta koronan vaikutusaikana, huhti-elokuussa, poikkeama viime vuoteen on + 0,4 %.

Huhti-elokuussa sähkön käyttö on vuoden takaiseen pienentynyt asiakasryhmissä teollisuus – 5,6 % ja liike-elämä – 8,5 %. Näissä ryhmissä näkyvät työvoimavaltaiset palveluyritykset sekä päivittäistavarakauppa. Välittömästi virusepidemian alettua, nähtiin erikoinen vapaa-ajan asuntojen sähkön käytön nousu. Huhti-elokuussa tämä on ollut +16,7 % vuoden takaiseen verrattuna. Voidaan sanoa, että monipaikkaisen asumisen merkittävä virkistyminen virusepidemian aikana on kompensoinut muiden käyttäjäryhmien sähkön käytön pienenemistä.

Sähkömarkkinoiden kehittyminen alkuvuonna on ollut poikkeuksellista. Alkuvuonna Norjan lumi- ja vesitilanne vahvistui voimakkaasti, ja virusepidemian alettua, teollisuuden sähkön käyttö pieneni Skandinaviassa. Hintaheilahtelut ovat olleet rajuja, ja Suomen aluehinta on poikennut keskimääräisestä Nordpool-alueen systeemihinnasta poikkeuksellisen paljon. Pohjoismaisen sähköpörssin keskimääräinen systeemihinta oli alkuvuonna 9,26 €/MWh (2019: 39,83 €/MWh), ja Suomen aluehinta oli 30,6 €/MWh (2019: 43,63 €/MWh). Systeemihinta on siis pudonnut 76,7 % ja Suomen aluehinta 29,9 %. Alkuvuoden tilanne sähkömarkkinoilla on ollut erittäin poikkeuksellinen.

Suur-Savon Sähkö – konsernin toimittaman lämpöenergian ja sähköenergian, sekä sähkön siirron määrä ovat jääneet selvästi jälkeen normaaliolosuhteiden energiamääristä. Sähkön siirron määrä on alkuvuonna pudonnut – 7 %, kaukolämpö - 6 %, ja sähkön myynti - 2 %.



Talouden tunnusluvut

Konsernin maksuvalmius on hyvä, tunnusluku quick-ratio on tasolla 0,95, ja nettovelat/käyttökate- tunnusluku on edelleen terveellä tasolla 2,7.

Konsernin tunnusluvut, miljoonaa euroa Toteutunut 1-8/2020 Toteutunut 1-8/2019 Koko vuosi 2019 Liikevaihto 98,3 98,7 154,2 Käyttökate 26,2 30,7 47,5 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 6,9 13,4 18,7 Investoinnit 49,5 35,3 64,7 Omavaraisuusaste % 28,5 31,1 30,4 Henkilöstö keskimäärin 93 91 92

Investoinnit etenevät energiahuollon turvaamiseksi

Konsernin investointibudjetti kuluvalle vuodelle on noin seitsemänkymmentä miljoonaa euroa sähkön siirto- ja jakeluverkkoihin, kaukolämpöliiketoiminnan tuotantolaitoksiin, kaukolämpöverkkoihin sekä aurinkosähköön.

Investointien työllistävällä vaikutuksella on erityisen suuri merkitys juuri talouden taantuman ajanjaksolla. Vuonna 2016 työllistävä vaikutus oli aluetalousvaikutuksia tutkineen pro gradu tutkielman perusteella kerrannaisvaikutuksineen 588 henkilötyövuotta. Vuonna 2020 investointitasot ovat noin 20 % korkeammat kuin vuonna 2016, joten työllistävän vaikutuksen arvioidaan olevan tätäkin isompi.



Vuonna 2020 konsernissa investoidaan merkittävästi hiilidioksidineutraalin energian tuottamiseksi. Rantasalmen aseman sekä Pertunmaan kaukolämpöverkkoihin investoidaan pellettikattilat, joilla turvataan uusiutuvan energian tuotannolla lämmöntuotannon huoltovarmuutta. Olemassa olevaan lämmöntuotantokapasiteettiin investoidaan teknisen turveriippuvuuden pienentämiseksi. Lumme Energia Oy paitsi myy asiakkaille aurinkosähköjärjestelmiä, sen tytäryhtiö Solarigo Systems Oy on noussut teollisten aurinkosähköratkaisujen kärkiyhtiöiden joukkoon.



Hiilidioksidineutraalin energiantuotannon investointien lisäksi, sähkön siirto- ja jakeluverkkoon investoidaan liki viisikymmentä miljoonaa euroa.





Henkilövalinnat

Suur-Savon Sähkön hallintoneuvosto teki kokouksessaan 7.10.2020 seuraavat henkilövalinnat:

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kunnanjohtaja Jukka Ollikainen Mäntyharjusta ja varapuheenjohtajana niin ikään jatkaa maanviljelijä Lasse Partanen Sulkavalta.

Hallituksessa jatkavat vanhoina jäseninä talouspäällikkö Tiina Snicker Mikkelistä ja agrologi Heikki Pärnänen Rantasalmelta. Uutena jäsenenä hallitukseen nousee asianajaja ja varatuomari Kalle Ervasti Mikkelistä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen kaupunginjohtaja Janne Laine Savonlinnasta. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Tiina Snicker Mikkelistä.