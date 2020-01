Suur-Seudun Osuuskaupan edustajistovaalien ehdokasasettelu alkaa – nyt on aika edistää uusia paikallistoiveita

Nuorten liikkumisen mahdollistavat Ässäkentät, punalapputuotteet, Nosto-automaatit, laaja palveluvalikoima ja verkosto – osuuskauppa näkyy jo nyt monella tavalla asiakasomistajiensa arjessa. Mitä muuta osuuskaupan asiakasomistajat odottavat omalta kaupaltaan? Mikä rooli osuuskaupalla voisi olla läntisen Uudenmaan ja Salon seutukunnan kehityksessä? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n pian alkavissa vaaleissa.

”Odotukset vastuullisuutta ja kestävää kehitystä kohtaan kasvavat alati ja yrityksiltä odotetaan tekoja niin globaalien haasteiden kuin arjen ongelmakohtien ratkomiseksi. Me Suur-Seudun Osuuskaupassa haluamme olla koko kotiseutumme muutosmoottoreita, ja haastaa asiakasomistajia pohtimaan, mitä toiveita heillä on alueemme kehittämiseksi”, toimitusjohtaja Tapio Finér kertoo.

”Haastammekin asiakasomistajamme pohtimaan, miten voisimme kehittää toimintaamme. Kysymme asiakasomistajiemme paikallistoiveita ehdokasasettelun yhteydessä, ja ne voivat liittyä esimerkiksi kauppaan, ravintoloihin, palveluihin tai kaupunkikulttuuriin. Omaa paikallistoivettaan voi lähteä edistämään asettumalla rohkeasti ehdolle vaaleissa. Mielenkiinnolla odotamme, mihin suuntaan asiakasomistajamme osuuskauppaa kehittäisivät”, Finér toteaa.

”Edustajiston jäsenten ei tarvitse olla kaupanalan ammattilaisia. Tärkeintä on intohimo oman asuinympäristönsä kehittämiseen ja näkemys siitä, miten osuuskauppa voisi olla oman toimintansa kautta tekemässä omasta kotiseudusta ja koko Suomesta parempaa paikkaa elää”, Finér kannustaa.

Asiakasomistajana voit vaikuttaa

S-ryhmän alueosuuskaupat ovat asiakkaidensa omistamia yrityksiä, jonka päätöksentekoon asiakasomistajat voivat ottaa monella tapaa osaa. Asiakasomistajia osuuskaupoissa edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi.

Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista. Edustajisto toimii ennen kaikkea linkkinä asiakkaiden ja osuuskaupan välillä.

Edustajiston lisäksi osuuskaupan päätöksentekoon voi päästä osallistumaan hallintoneuvostossa, jonka kokoonpanon päättää edustajisto. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan tyypillisesti edustajiston jäsenistä. Hallintoneuvosto mm. vahvistaa osuuskaupan strategian ja nimittää osuuskaupan toimitusjohtajan.

Näin vaalit etenevät

Osuuskaupan ehdokasasettelu alkaa 7.1.2020 ja jatkuu aina 31.1. saakka. Osuuskaupan vaaleissa voi olla ehdokkaana asiakasomistaja, joka on ollut asiakasomistajan vaalivuotta edeltäneen vuoden loppuun mennessä, on maksanut osuusmaksun, on täysivaltainen ja asuu jäsenalueella. Osuuskaupan vaalisivuille www.osuuskauppavaalit.fi/sso koottu helpot ohjeet ehdokkaaksi ryhtymiseen.

Suur-Seudun Osuuskaupan vaalien ehdokaslistat julkistetaan 2.3.2020 ja äänestysaika on 16.3.-31.3.2020. Osuuskaupan edustajistoon valitaan yhteensä 50 asiakasomistajaa. Vaalien tulos julkistetaan 6.4.



Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan asiakasomistajat.