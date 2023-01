Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n ensimmäinen ABC-latausasema avattu ABC Piihoviin

ABC-mobiili on myös sähköauton latauksessa totutun helppokäyttöinen. Latauspiste valitaan selkeän numeroinnin perusteella ja asiointi tapahtuu muutenkin samoin kuin polttonesteitä tankattaessa tai Carwashissa. ABC-mobiili on ainoa tapa maksaa ABC-latausta, joten mitään muita tunnistautumisvälineitä ei tarvita. Uuden ominaisuuden myötä ABC-mobiili on maailman monipuolisin autoilevaa asiakasta palveleva mobiilisovellus.

– ABC-mobiili toimii nimenomaan ABC-lataus-tunnuksilla varastetuilla latausasemilla. Meillä on myös aiemmin käyttöönotettuja, eri yhteistyökumppanien kanssa toteutettuja latausasemia, joissa lataaminen tapahtuu samoin kuin tähänkin asti heidän sovelluksillaan, toimialajohtaja Heikki Vottonen kertoo.

Maksu vain ladatusta energiasta + bonus

ABC-latauksessa on reilu kilowattituntiperusteinen hinnoittelu. Hinnat näkyvä asemakohtaisesti ABC-mobiilista. ABC-latauksesta saa myös Bonusta jopa 5 prosenttia, ja se kerryttää normaaliin tapaan S-ryhmästä tehtyjen ostosten kuukausittaista bonusostokertymää.

Verkosto laajenee vauhdilla

SSO:n ensimmäiset ABC-latausasemat avataan alkuvuoden 2023 aikana ja laajennamme ABC-latausasemien tarjontaa SSO:n alueella vielä tulevien vuosien aikana. Valtakunnallisesti latausverkosto on laajentunut jo useamman alueosuuskaupan alueelle. Ajantasaisen tiedon verkostosta voi tarkastaa ABC-mobiilista tai ABC-ketjun verkkosivuilta.

– Meidän tavoitteemme on avata tänä vuonna vielä Sale Saukkolassa sekä muualla toimialueellamme 8 asemaa lisää. Niihin tulee yhteensä noin 34 erillistä latauspaikkaa.

100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä

S-ryhmän ja Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n tavoitteena on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuodesta 2025 alkaen. Olennainen osa tätä tavoitetta on, että kaikki käytettävä sähkö on jo nyt uusiutuvaa, pääosin tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä. Näin ollen myös ABC-latauksen käyttäjät ajavat täysin uusiutuvalla sähköllä.

ABC-latauksen lisäksi ABC-ketjun tavoitteena on etsiä muitakin kustannustehokkaita ja teknisesti toimivia ratkaisuja vähentämään liikenteen fossiilisia päästöjä nyt ja tulevaisuudessa.