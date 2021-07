Suureita ja pieneitä on tieteen ja poetiikan humoristinen ja kaunis liitto

Jaa

Laura Laakson kolmas romaani liikkuu arjen ja luonnontieteiden ihmeiden sekä unelmien ja todellisuuden herkillä rajapinnoilla.

Laura Laakson romaani Suureita ja pieneitä – rouva Pionin luonnontaiteellinen luentasarja on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Laura Laakson kolmas romaani Suureita ja pieneitä – rouva Pionin luonnontaiteellinen luentasarja on huima matka hiukkasfysiikan ja tavallisen arjen ihmeisiin. Romaani yhdistää hersyvällä tavalla matematiikan ja luonnontieteen korkealentoista kieltä pieniin ja tarkkoihin havaintoihin, mitä ympärillämme voi tapahtua yhden ainoan kaupunkijunamatkan aikana. Monitasoinen romaani sukkuloi tavaratalon vihannesosastolta uusiin ja maailmankuvaamme mullistaviin fysiikan teorioihin. Samalla se kuvaa ikuista ristiriitaa suurten unelmien ja pienen ihmisen todellisuuden välillä - kielellä, joka on yhtaikaa sekä tarkkaa että hauskaa ja pidäkkeettömän villiä: tiedettä ja poetiikkaa yksissä kansissa!

Laura Laakson edelliset romaanit Mrs. Milkyway ja Pilvenpiirtäjä ovat olleet

menestyksiä. Esikoisteos Mrs. Milkyway oli sekä Helsingin Sanomien esikoisteoskilpailun

että Runeberg-kilpailun finaalissa.

Mrs. Milkywaysta sanottua:

Tekstissä on harvinaista imua, jonka siiville kelpaa heittäytyä.

Laakson kirja on yhdessä vaikkapa Eeva Turusen viimevuotisen esikoisen kanssa hieno

osoitus kotimaisen proosan entistä ennakkoluulottomasta vaihteesta. Kokeellisuus ei enää elä vain akateemisessa umpiossaan, vaan on tullut lähestyttävämmäksi, olennaiseksi osaksi kirjallisuuden infrastruktuuria... Mrs. Milkyway vihjaakin, että kirjoittamisessa vain taivas, jos sekään, on rajana: aivoihimme piirretty linnunrata.

Laura Laakso on mukana Hietsu is Happening! -tapahtumassa perjantaina 30.7. Tapahtuma televisioidaan suorana lähetyksenä Yle Teemalla, lähetysaika päiväohjelman osalta klo 12 - 16.30 ja iltaohjelman klo 21 - 23.40. Tapahtuman muut esiintyjät on listattu seuraavalla nettisivulla: http://www.hietsunpaviljonki.fi/tapahtumia .

LAAKSO, LAURA : Suureita ja pieneitä – rouva Pionin luonnontaiteellinen luentasarja

210 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523810129

Ilmestymisaika: Heinäkuu 2021

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Haastattelupyynnöt ja tiedustelut pressikuvista voi esittää Aviadorin vs. tiedottaja Miksu Väkiparralle. Lähetämme pyynnöstä myös arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse.