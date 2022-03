Suuri lampitiheys edistää vesihyönteisten leviämistä kaupunkialueilla

Kutsu: Helsingin yliopisto järjestää seminaarin satelliittien häirinnän tunnistamisesta ja estämisestä 10.3.2022 08:33:52 EET | Tiedote

Norjalaisen Sintefin ja Nordic Institute of Navigationin kanssa yhteistyössä järjestettävä Protecting GNSS against intentional interference -seminaari järjestetään torstaina 24.3. kello 9–16.30. Tilaisuuteen on kutsuttu puhumaan ja osallistumaan tiedeyhteisön, yritysten ja viranomaisten edustajia.