Suuri metsäinen luonnonsuojelualue Pohjois-Helsinkiin

Helsinki on saanut uuden luonnonsuojelualueen. Päätöksen teki Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Helsingin kaupunginhallituksen hakemuksesta. Keskuspuiston pohjoisosassa sijaitseva Haltialanmetsän luonnonsuojelualue on monipuolinen lehtojen ja korpien muodostama kokonaisuus.

Haltialanmetsällä on valtakunnallista suojeluarvoa sekä pinta-alan, luontotyyppien monimuotoisuuden että vaateliaan eliölajiston perusteella. Alueelta on löydetty 98 kääpälajia, muun muassa valtakunnallisesti uhanalaiset sitkaskääpä ja kalvaskääpä. Lintulajistoon kuuluu monia vanhan metsän lajeja, kuten puukiipijä, idänuunilintu ja pikkusieppo.

Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen pinta-ala on 137 hehtaaria ja se on suurin Helsingin metsäisistä suojelualueista.

Virkistyskäyttö jatkuu

Virkistyskäyttö voi jatkua Haltialanmetsässä myös rauhoittamisen jälkeen. Suurten tapahtumien järjestäminen on kuitenkin kielletty 10.5.–30.6., ja pyöräily sallitaan vain merkityillä poluilla.

Alueen merkittävän virkistysarvon vuoksi kaupunki kutsui mukaan suunnitteluvaiheeseen asukas-, luonto- ja harrastusjärjestöjä, joista toistakymmentä osallistui suunnitteluun. Yhteistyötä kehuttiin onnistuneeksi. Suunnistajat ovat jo ottaneet uuden suojelualueen huomioon tämän vuoden rastien sijoittelussa.

Haasteena maaston kuluminen

Kuten muidenkin Helsingin viheralueiden, myös Haltialanmetsän käyttö lisääntyy jatkuvasti ja sen seurauksena maasto kuluu voimakkaasti. Uudelle luonnonsuojelualueelle laaditussa hoito- ja käyttösuunnitelmassa ratkaisuksi ehdotetaan muun muassa parempaa kulunohjausta. Kaupunki aikookin kunnostaa alueen reittejä ja parantaa opastusta.

Lehtokorpea ja uomia ennallistetaan

Helsingin kaupunki aloitti nyt suojellun alueen pohjoisosien luonnontilan vahvistamisen jo vuonna 2006, tavoitteenaan palauttaa siellä sijaitsevan lehtokorven luonnontilaisuus. Veden pintaa on nostettu hitaasti säännöstelypatojen avulla, ja uomia on tehty luonnonmukaisemmiksi pienillä hidastepadoilla. Hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti ennallistamista jatketaan. Tämä paitsi monipuolistaa elinympäristöjä, myös tasoittaa ojien virtaamavaihtelua, vähentää eroosiota ja sitä kautta Vantaanjoen kuormitusta.

Helsingissä jo 62 luonnonsuojelualuetta

Helsingin nykyinen luonnonsuojeluohjelma on laadittu vuosille 2015–2024. Pääkaupungissamme on tällä hetkellä 62 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä lähes 1 090 hehtaaria. Tämä on noin 1,5 prosenttia Helsingin kaupungin kokonaispinta-alasta. Suurimmat suojelualueet ovat Viikki-Vanhankaupunginlahti (306 ha), Kallahden matalikko (228 ha) ja nyt perustettu Haltialanmetsä (137 ha).