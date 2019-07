Suursuosion saavuttaneesta Suuresta ukulelekirjasta vihdoin uusi painos

Arto Julkusen ja Markus Rantasen laatima ukulelen alkeisopas opastaa nelikielisen näppäilyn alkuun, valottaa ukulelen historiaa ja kertoo hurmaavia ukuleletarinoita.

Rakastettu ja kaivattu Suuri ukulelekirja on taas saatavilla – uusi painos ilmestyy 1.8.2019!



Suuri ukulelekirja – Suosikkisoittimen tarina ja soiton perusteet on inspiroiva tietolähde jokaiselle tämän koko maailman tunteman minisoittimen historiasta kiinnostuneelle. Tuhdin historia- ja oppipaketin ovat kirjoittaneet ja koonneet ukuleletuntijat ja -opettajat Arto Julkunen ja Markus Rantanen. Teos on saatavilla myös e-kirjana.



Suuri ukulelekirja kertoo ukulelen värikkään tarinan Madeiralta Havaijin kautta maailmalle. Myös Suomessa lämminsointinen ukulele on noussut ihmisiä yhdistäväksi suosikkisoittimeksi, viime aikoina myös kouluissa. Kirjan historiaosuutta täydentää tasavahvasti suomalaisten ukeharrastajien tarpeisiin luotu opetusosuus. Se on suunnattu erityisesti soittoharrastustaan aloitteleville ja sopii niin lapsille kuin aikuisillekin.

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Haastattelupyynnöt ja tiedustelut pressikuvista voi esittää Aviadorin kustantaja Vesa Tompurille tai tiedottaja Viivi Ängeslevälle. Lähetämme pyynnöstä myös arvostelukappaleita teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse pdf-tiedostona.

Julkunen, Arto & Rantanen, Markus: Suuri ukulelekirja – Suosikkisoittimen tarina ja soiton perusteet

ISBN 978-952-7063-18-7

360 sivua

Sidottu, runsas nelivärikuvitus

1. painoksen ilmestymisaika: tammikuu 2017

E-kirjan ISBN 9789527063699