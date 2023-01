Suurterassi tekee paluuta Senaatintorille – haussa monivuotinen operaattorikumppani

– Monivuotisen sopimuksen myötä edellytykset kannattavalle terassitoiminnalle ovat nyt hyvät ja investoinnit esimerkiksi infraan ovat mahdollisia, sanoo Helsingin Kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer.

Senaatintorin suurterassin sopimuskausi on kesille 2023-2026 ja itse terassitoiminta ajoittuu vuosittain kesä-elokuulle.

Operaattorilta edellytetään mm. ruoka-alan tuntemusta ja laajoja verkostoja, kokemusta tapahtumatuotannosta ja sitoutumista monivuotiseen sopimukseen. Operaattorilla tulee olla myös resurssit ja kyky terassialueen arvoympäristöön soveltuvaan suunnitteluun ja rakennusvalvonnan luvan hakemiseen.

Helsinki haluaa panostaa ruokamatkailuun

Helsingin Kaupunkitilat Oy on aiemmin tuottanut kesäterassit Senaatintorille vuonna 2020 ja Kasarmitorille vuonna 2021. Terassikokeilut ovat keränneet kiitosta niin kaupunkilaisilta kuin matkailijoiltakin ja niiden merkitys mukana olleille ravintoloille ja koko keskustan elinvoimaisuudelle on ollut huomattava.

– Senaatintorin kesä on rakastettu konsepti. Haluamme lähteä kehittämään sitä vielä ihan uudelle tasolle. Etsimme kumppania, jonka kanssa luodaan monivuotinen Helsingin ydinkeskustaa elävöittävä ja ruokakulttuuria laadukkaasti kehittävä kesäterassi, joka on myös visuaalisesti upea kokonaisuus, kertoo Bauer.

Helsinki toteuttaa vuosille 2022–2026 luotua kaupungin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelmaa. Elävä kaupunkikulttuuri tapahtumineen, matkailijoineen ja ravintoloineen on nostettu siinä keskeiseksi kaupungin elinvoimaisuutta ja hyvinvointia edistäväksi strategiseksi painopisteeksi. Ruoka, ravintolat ja ruokamatkailutuotteet ovat myös osa Helsingin kansainvälisen mielikuvan vahvistamista.



Operaattorihaku

Mikäli yrityksesi on kiinnostunut toimimaan Senaatintorin kesäterassin operaattorina ja vastaamaan terassin liiketoiminnasta, osallistuthan Helsingin Kaupunkitilat Oy:n käynnistämään kilpailutukseen.

Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/80952/notice/117498/overviewja kilpailutus on avoin kaikille soveltuvuusvaatimukset täyttäville tarjoajille. Katso lisätiedot, vaatimukset ja vertailuperusteet hankintailmoituksesta ja tarjouspyyntöasiakirjoista, ja lähetä tarjouksesi hankintailmoituksessa ilmoitetun määräajan puitteissa.

Päätös operaattorista tehdään helmikuun 2023 aikana.