Suutarimestari: Vain harva käyttää kengissä pohjallisia – haju paljastaa ongelman

Pohjalliset lisäävät arjen mukavuutta ja jalan hyvinvointia. Niitä on kaikenlaisiin kenkiin. On olemassa pehmentäviä pohjallisia ja lämmittäviä pohjallisia. Pohjallisista on myös apua, jos kengät ovat hieman liian suuret jalassa.

Saksassa tehdyn tutkimuksen mukaan vain 15 % kuluttajista ostaa ja käyttää pohjallisia.

– Epäilen, että luku on Suomessa pienempi, mutta tutkimusta ei vielä ole. Pohjallisia käytetään selvästi liian vähän niiden hyviin vaikutuksiin nähden, sanoo suutarimestari Ville Hasala.

Kenkien haju kertoo bakteereista

Kun kengät haisevat, niihin on pesiytynyt bakteereita. – Moni asiakkaani ei haluaisi uskoa tätä todeksi! Kuitenkin bakteerit kukoistavat kengässä, johon jalka tuottaa lämpöä, kosteutta sekä ruokaa kuolleen ihon ja talin muodossa.

Vaihtamalla pohjalliset säännöllisesti voi estää bakteerien kasvun ja hajuhaitat. Kun kengät loskasäällä kastuvat, kannattaa pohjalliset ottaa yön yli kuivumaan ja tuulettumaan.

Suutarit myyvät paitsi erilaisia pohjallisia, myös hajua syöviä ja kenkiä raikastavia suihkeita. Suutarimestari Villen liikkeessä kenkiä ja vaatteita voi myös otsonoida hajuttomiksi.

– Jalkojen hygienia on A ja O. Peseytymisen ja sukkien vaihdon lisäksi kannattaa hoitaa myös kengät ja pohjalliset kuntoon, muistuttaa Suutarimestari Ville Hasala.

Lue lisää kenkien hoidosta ja bakteerien synnyn ehkäisystä Suutarimestari Villen blogista

https://www.suutarimestariville.fi/2021/07/18/kenkien-paha-haju/

Lue lisää pohjallisista

https://www.suutarimestariville.fi/2023/01/27/pari-sanaa-pohjallisista/