Suvelan uudiskortteleille HURRAA! -palkinto

Asuntosäätiön rakennuttama asumisoikeuskohde sai Joutsenmerkin 24.10.2022 15:01:15 EEST | Tiedote

Ensimmäistä kertaa Suomessa Joutsenmerkki myönnettiin asumisoikeustalolle. Espoon Karakallioon valmistunut Asuntosäätiön asumisoikeustalo on yksi kolmen kerrostalon kokonaisuudesta, joille kaikille on myönnetty pohjoismainen Joutsenmerkki-ympäristömerkki. NCC on vastannut talojen rakentamisesta, ja kaksi niistä on toteutettu Espoon Asunnoille.