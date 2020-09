Suvi Laukkanen on nimitetty Booky.fi:n markkinointikoordinaattoriksi. Laukkanen vastaa tehtävässään Booky.fi-verkkokirjakaupan kampanjoista ja niiden toteutuksesta sekä sosiaalisen median sisällöistä. Lisäksi hän osallistuu myös konsernin muun markkinoinnin tehtäviin.

– Olen iloinen päästessäni työskentelemään alati kehittyvän ja kasvavan verkkokirjakaupan parissa. Kirja-ala on mielenkiintoinen työympäristö. Digitalisuuden kasvaessa ja hektisen elämäntahdinkin haastaessa lukuharrastusta on hienoa huomata myös, miten fyysinen kirja on edelleen lähellä monen lukijan sydäntä, kiittää Laukkanen.

Laukkanen on koulutukseltaan mediatekniikan insinööri. Hän on työskennellyt Booky Groupin yhtiöiden palveluksessa vuodesta 2017 alkaen, vastuullaan muun muassa kirjakustantamo Avaimen sosiaalinen media ja sen kampanjat.



Booky.fi Oy on laajan valikoiman verkkokirjakauppa. Yritys tuottaa myös konsernin tukipalvelut. Booky.fi on osa Booky Groupia, johon kuuluvat logistiikan palveluita tuottava Porvoon Kirjakeskus Oy, kirjastomateriaalien ja -palveluiden toimittaja sekä peruskoulujen oppimateriaalien välittäjä Suomen kirjastopalvelu Oy ja nuottikauppa Ostinato Oy.