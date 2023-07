Svea Bank AB ostaa Intrum Rahoitus Oy:n osakekannan Suomessa

Intrum Rahoitus on reilun 10 vuoden toimintansa aikana rakentanut itselleen vahvan aseman laskusaatavien rahoituksessa Suomessa. Nyt toteutuva yrityskauppa tulee nostamaan Svean entistä merkittävämpään asemaan paitsi rahoitusvolyymilla, myös asiakaskannan koolla mitaten.

"Intrum Rahoituksen hankinta on Svealle merkittävä liiketoimi, jolla tuemme strategiaamme olla Suomen laskurahoitusmarkkinan johtavia toimijoita. Intrum Rahoitus on hyvin menestynyt yhtiö kilpailulla toimialalla ja yhtiöllä on osaava henkilöstö sekä johto", sanoo Svea Bankin Suomen maajohtaja Pasi Väre, ja jatkaa: "Toteutuva yrityskauppa tuo meille Svealla erinomaisen lisän alan osaamista".

Intrum Rahoituksen nykyisille asiakkaille osakekannan omistuksen vaihto ei tuo muutoksia nykyisiin palveluihin, mutta tuo sen sijaan entistä helpommin ulottuville Svean laajan, muun palvelutarjooman.

"Meille Intrumilla Svea oli luonteva ostaja senkin vuoksi, että tiedämme asiakkaidemme olevan hyvissä käsissä ja pääsevän näin Svean muiden palveluiden piiriin. Haluamme ehdottomasti omaa liiketoimintastrategiaamme toteuttaessamme varmistua siitä, että muutos on rahoitusasiakkaillemme mahdollisimman hyvä asia", kertoo Intrumin Group Director Investor Relations and Head of CFO Office Emil Folkesson.

Myös Svealla iloitaan mahdollisuudesta palvella yhä suurempaa asiakaskuntaa laajemmin palveluin.

"Liiketoimintamme perustuu mahdollisuuksien tarjoamiseen ja siihen, että autamme yrityksiä kasvamaan. Tämä on siitäkin näkökulmasta meille erittäin mieluisa yrityskauppa", Väre päättää.

Kaupan lopullinen toteutus tapahtuu viimeistään syyskuun alussa ja Intrum Rahoituksen nimi tulee vaihtumaan Svea-brändin alle syksyn aikana.