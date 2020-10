Sveitsin Hiihtokeskuksen uusi yrittäjä ja Hyvinkään kaupunki ovat panostamassa pitkäjänteisesti keskuksen kehittämiseen. Kaudelle 2020-2021 on luvassa parannuksia muun muassa lumetusjärjestelmien ja rinnekoneiden osalta.





21.10.2020



Sveitsin Hiihtokeskus Hyvinkäällä lupaa uudistuksia tulevalle kaudelle

Sveitsin Hiihtokeskuksen uusi yrittäjä ja Hyvinkään kaupunki ovat panostamassa pitkäjänteisesti keskuksen kehittämiseen. Kaudelle 2020-2021 on luvassa parannuksia muun muassa lumetusjärjestelmien ja rinnekoneiden osalta.

- Nämä parannukset antavat mahdollisuuden tarjota entistä paremmat rinneolosuhteet sekä pidemmän kauden laskettelijoille ja lautailijoille, sanoo Sveitsin Hiihtokeskuksen toimitusjohtaja Matias Petäistö.

Hiihtokeskuksen uusilla yrittäjillä Matias Petäistöllä sekä Esa ja Jaana Pihlajaniemellä on pitkä kokemus rinnetoiminnasta Etelä-Suomessa. Pihlajaniemet ovat pitäneet muun muassa Talman hiihtokeskusta vuosikymmeniä.

- Pyrimme talvitoiminnan osalta kehittämään Sveitsin Hiihtokeskusta mahdollisimman kilpailukykyiseksi kohteeksi. Tähän on hyvät edellytykset, sillä hiihtokeskus on harjualueella ja se poikkeaa edukseen rinneprofiililtaan. Samalla etsimme myös keinoja laajentaa toimintaa muina vuodenaikoina, kertoo Petäistö.

Hyvinkään kaupunki omistaa hiihtokeskuksen maa-alueet ja kaupunki on aktiivisesti mukana kehittämässä hiihtokeskusta. Sveitsin alueen kokonaiskehittämien on osa kaupungin strategiaa ja monipuolisen talviliikunnan tarjonnan ylläpitäminen on osa tätä työtä.

- Olemme tyytyväisiä, että saimme nyt yrittäjän, jolla on kokemustaustan sekä taustajoukkojensa lisäksi myös rinteiden tulevaisuuden kehittämiseen realistisia ajatuksia, sanoo Hyvinkään kaupungin liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila.

- Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä talviliikuntamahdollisuuksien edistämisessä Hyvinkäällä.

Vuosittain Sveitsin hiihtokeskuksessa on ollut noin 20 000 kävijää ja sijainti tuo hiihtokeskukseen harrastajia ja kilpailijoita myös lähialueelta. Hyvinkäällä on useita toimivia lasketteluun erikoistuneita seuroja, jotka käyttävät keskusta harjoittelu- ja kilpailutoimintaan.

Lisätietoja

Hyvinkään kaupunki

Jarmo Vakkila, liikuntapäällikkö, p. 040 809 4386

Sveitsin Hiihtokeskus Oy

Matias Petäistö, toimitusjohtaja, p. 0400 486 302

www.sveitsinhiihtokeskus.fi

Facebook ja Instagram: Sveitsinhiihtokeskus