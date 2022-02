Svenska nu ja Sydkustens ordkonstskola juhlistavat 50-vuotiasta Mikko Mallikasta

Ensimmäinen Mikko Mallikas -kirja, God natt, Alfons Åberg, julkaistiin 1972. Siitä lähtien miljoonat lukijat ovat ihastuneet Mikko Mallikkaan arkipäiväiseen maailmaan, jonka ruotsalainen kirjailija Gunilla Bergström loi. Bergströmin 50 vuotta sitten kirjoittamat tarinat ovat edelleen ajankohtaisia.

”Ajattomat aiheet, joista Gunilla Bergström kirjoittaa, ovat varmasti syynä siihen, että kirjoja on käännetty yli 40 kielelle. Mikko Mallikas on poika, joka asuu isänsä kanssa kerrostalossa jossain päin maailmaa. Hänen puuhansa ovat arkipäivisiä, tunteet ja huolet ajattomia. Millaista on, kun on tylsää. Kun ei ole ystävää. Kun löytää ystävän. Kun on mielikuvitusystävä.

Mikko Mallikas herää henkiin joka päivä niin sovelluksissa kuin teattereissa. Olemme hyvin kiitollisia, että hän saa nyt olla mukana oppimateriaalissa, jonka kautta lapset saavat löytää ja oppia uutta. Kiitos Svenska nu ja Sydkustens ordkonstskola”, sanoo Elisabet Granlund, Bok-Makaren AB:n toiminnanjohtaja.

Sanataidemateriaali, jonka Svenska nu ja Sydkustens ordkonstskola ovat tuottaneet, perustuu Mikko Mallikkaaseen ja kirjoihin Kalas, Alfons Åberg ja Aja baja, Alfons Åberg. Materiaalin tarkoituksena on inspiroida opettajia ja oppilaita leikkimään kielen ja kertomusten kanssa ja antaa tilaa oppilaiden luovuudelle itsenäisesti ja yhdessä. Materiaali on kohdennettu alakoulun ruotsinopetukseen ja sopii erityisesti kielikylpyopetukseen mutta sitä voi soveltaa myös muussa ruotsinopetuksessa.

”Kulttuuri on avain kieleen, ja Mikko Mallikas -sanataidemateriaalin avulla haluamme tarjota oppilaille mahdollisuuden kohdata ruotsin kieli ja kulttuuri yllättävällä ja positiivisella tavalla. Mikko Mallikas on kiitollinen hahmo tässä yhteydessä, sillä hän on oppilaille tuttu. Materiaali ja sanataidepajat tuovat kieltenopetukseen iloa, leikkiä ja luovuutta”, toteaa Svenska nu -verkoston ohjelmakoordinaattori Liisa Suomela.

”Mikko Mallikas -kirjoissa mielikuvitus ja nokkeluus yhdistyvät arkipäivään, ja leikkisyys on aina läsnä. Kirjat soveltuvat siksi erityisen hyvin heille, jotka haluavat tuoda sanataidetta, lukuintoa ja luovuutta luokkahuoneeseen. Tämän lisäksi Mikko Mallikas muistuttaa meitä kaikkia lapsuuden tärkeydestä, ja hahmo yhdistää eri sukupolvia”, lisää materiaalin tehnyt Hanna Lundström, joka työskentelee sanataideopettajana Sydkustens ordkonstskolanissa.

Linkki materiaaliin: https://svenskanu.fi/laromaterial/ordkonst-med-alfons-aberg/

Bok-Makaren AB hallinnoi Mikko Mallikkaan (Alfons Åberg) ja kirjojen hahmojen oikeuksia ja työskentelee kirjojen, teatteriesitysten, elokuvien, näyttelyiden ja muiden tuotteiden lisenssi- ja julkaisuoikeuksien parissa. Bok-Makaren on perheyritys, jonka omistavat kirjailijan poika Pål Andersson, siskontyttö Sofia Torella ja lanko Michael Treschow.

Svenska nu -verkosto motivoi ja inspiroi suomenkielisiä nuoria puhumaan ruotsia. Verkosto tarjoaa eläviä kohtaamisia naapurimaamme Ruotsin ja ruotsin kielen kanssa kouluympäristössä. Nostamme esille kulttuurielämysten merkityksen kielen oppimiselle ja pedagogiikalle. Svenska nu toimii kaksikielisen Suomen puolesta ja ottaa kantaa ruotsin kielen opetukseen liittyviin kysymyksiin. Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus koordinoi Svenska nu -verkostoa.

Sydkustens ordkonstskola järjestää ruotsinkielistä sanataidetoimintaa osana taiteen perusopetusta, sanataidetyöpajoja ja projekteja lapsille ja nuorille Etelä-Suomessa. Sanataidekoulu luo myös opetuskokonaisuuksia kouluihin ja päiväkoteihin, tuottaa pedagogista materiaalia ja on mukana kehittämässä sanataidetta kansallisesti ja paikallisesti.Sydkustens ordkonstskolania ylläpitää Sydkustens landskapsförbund r.f