Swissport Finlandille merkittävä jatkosopimus Finnairin kanssa – rahtipalveluyhteistyö jatkuu vuoden 2026 loppuun

Swissport Finland Oy on osa Swissport International Ltd:tä. Swissport International Ltd on maailman suurin lentoliikenteen maa- ja rahtipalveluita tuottava yritys, joka toimii lähes 44 maassa ja 274 toimipisteessä ympäri maailmaa. Swissport Finland Oy aloitti toimintansa Suomessa vuonna 2011. Yhtiön palveluksessa oli ennen koronapandemiaa noin 1 400 henkilöä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Vuositasolla yhtiö on hoitanut yli 120 000 lentoa ja käsitellyt 42 000 tonnia rahtia. Swissport Finlandin palveluita ovat rahtipalvelut, COOL cargo-, lounge- ja maahuolintapalvelut.